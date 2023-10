Në “Anfield Road”, Liverpool mundi pastër 3-0 Nottingham Forest, me sfidën që vlente për javën e dhjetë në Premier League. Të kuqtë e Klopp nuk e vendosën në diskutim suksesin dhe gjetën dy gola të shpejtë me Diego Jotën dhe Nunez në minutat 31 dhe 35.









Në pjesën e dytë ndeshjen e “vulosi” Salah me golin e minutës së 77-të. Me këtë sukses, Liverpool shkon në kuotën e 23 pikëve dhe momentalisht mban vendin e katërt. Forest me 10 pikë gjendet në pozitën e 16-të.