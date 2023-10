VIDEO/ Tifozët e Marseille sulmojnë autobusin e Lyon, gjakoset në fytyrë trajneri kampion me Italinë

Autobusi i ekipit të Lyonit u qëllua me gurë teksa afrohej në Stade Velodrome përpara ndeshjes me Marseille në Ligue 1. Trajneri i mysafirëve të Lyon, Fabio Grosso (Kampion bote me Italinë) nuk ishte i mirëpritur, me teknikun italian që ka marrë dëmtime.









Sipas një gazetari të AFP-së në stadium, një dritare ishte thyer plotësisht dhe një tjetër është krisur. Pamjet e Prime Video treguan Grosson me një fytyrë të përgjakur, më pas me një fashë në kokë teksa dilte nga dhoma ku mori mjekimet e duhura.

Ndeshja mes të dy skuadrave është planifikuar të luhet në orën 21.00, në një stadium të tejmbushur me tifozë.

The Lyon bus has been attacked and the manager Fabio Grosso has been injured. pic.twitter.com/9RnDDIC8Go — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 29, 2023