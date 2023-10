Flet legjenda e basketbollit: Unë vij nga një familje e varfër, respektoj punëtorin dhe kryeministrin

Nikos Galis ka dhënë një intervistë në emisionin “Eleni” të MEGA-s të drejtuar nga Eleni Menegaki.









Legjenda greke e basketbollit që ka nisur në SHBA dhe ka luajtur për Kombëtaren greke, Aris dhe Panathinaikos, jeton prej vitit 1980 në Selanik dhe prej vitesh shijon jetën familjare në shtëpinë e tij në Kalamaria.

Basketbollisti kryesor grek, i cili udhëhoqi Greqinë drejt triumfit të Eurobasketit në vitin 1987 dhe medaljes së argjendtë në të njëjtën garë në vitin 1989, foli me Konstantina Dimopoulou për fëmijërinë e tij në Amerikë, prindërit e tij, suksesin e madh me Kombëtaren greke, Giannis Ioannidis, personazhi i tij por edhe familja e tij që është mbi të gjitha.

Madje Nikos Galis mirëmban faqen “nickgalis.com” ku gjenden veshje dhe sende me firmën e tij dhe i ka dhuruar një këmishë Eleni Menegaki.

“Një atlet egoist nuk dëshiron të humbasë një kosh të vetëm”

Basketbollisti i madh veteran ka treguar për fillimet e tij në Amerikë dhe prindërit e tij: “Në Amerikë kam marrë të gjitha sportet. Në bilardo mund të bëhesha profesionist. Kam luajtur pishinë dhe për shkak se nuk kam pasur para, kam vënë baste dhe kam marrë para xhepi. Më fitoi basketbolli kur luaja me të moshuar në shesh lojërash dhe ata po më kapnin. Kështu kuptova se u dallova dhe shkova për këtë. Shkova në universitet dhe nga atje mësuan në Greqi që Galis është grek, sepse unë quhem Georgalis”. Vitet në Amerikë ishin të mira, babai im erdhi nga Rodosi dhe nëna ime nga Stambolli. Ne ishim një familje e varfër dhe është mirë që një sportist të fillojë nga një mjedis i tillë, sepse vendos synime, është pak i ‘uritur’ për të ecur përpara. Babai im ishte boksier, e ndoqa për një kohë, por kthehesha në shtëpi i gjakosur dhe nëna ime qante dhe unë nuk doja ta mërzitja”.

Për vendimin e tij për të luajtur në Greqi dhe në Aris ai tha: “Kam ardhur në vitin 1979 nga Amerika në Selanik dhe jam ndjerë sikur kam shkuar në një fshat. Ajo i përshtatej karakterit tim, e doja shumë. Thashë me vete se do ta pushtoj këtë qytet dhe vend me atë që do t’u tregoj. Një atlet egoist nuk dëshiron të humbasë asnjë shportë të vetme. Mendoj se kam arritur mjaft gjëra”.

“Ne u treguam grekëve se ata duhet të besojnë në vetvete”

Galis, Giannakis, Fasoulas dhe djemtë e tjerë fituan Eurobasket në 1987 në SEF, duke eliminuar BRSS në finale. Ai e konsideron këtë suksesin më të madh në karrierën e tij dhe shpjegon pse:

“Bota mund të jetë lojtari i gjashtë i një ekipi. Kur luaja në numrin gjashtë, mund të kisha luajtur shumë herë më mirë sepse doja t’u tregoja kundërshtarëve se ‘i kam marrë’. Pika kulmore e karrierës sime është Eurobasketi që fituam në 1987. Ndryshoi të gjithë shoqërinë në atë kohë, u treguam grekëve se duhet të besonin në vetvete dhe morëm fëmijët e vegjël të përfshirë në basketboll. Njerëzit kërkonin diçka dhe besoj se e dhamë.

Në basketboll duhet të mendosh në sekonda për të marrë vendimin e duhur, është një sport i vështirë. Që një sportist të arrijë një karrierë të gjatë, psikologjia e tij nuk duhet të jetë as shumë e lartë dhe as shumë e ulët. Dita tjetër kur u ndala ishte e vështirë. Papritmas ju hyni në një jetë të re. Nga ku je në drita, befas fiken, por atleti ka një datë skadence”.

Më pas flet për karakterin e tij dhe kërkon respekt: ​​“Unë jam një person i thjeshtë, vij nga një familje e varfër që më ka mësuar të respektoj gjithçka. Të njëjtin respekt do të tregoj për një punëtor dhe të njëjtin respekt për kryeministrin. Unë gjithashtu kërkoj respekt kur dikush flet me mua”.

Duke folur për Yiannis Ioannidis, i cili së fundmi u nda nga jeta, ai theksoi: “Ishte shok, vëlla i madh, ishte burrë. Atë që donte të të thoshte, të tha në fytyrë. Marrëdhënia jonë ishte si një familje. Mendoj se ishim miq dhe kishim respekt të ndërsjellë”, ndërsa ka shpjeguar pse nuk u bë trajner: “Nuk u bëra trajner sepse nga momenti që nuk e kam topin në dorë, nuk kam dashur asnjëherë dikë. për të më fajësuar mua sepse skuadra humbi”.

Për hyrjen e tij në Hall of Fame, ai tha: “Nuk ka nder më të madh për një atlet sesa të futet në Sallën e Famës. Kur fanella doli në pension, unë u zhvendosa sepse është një çmim për atletin”.

“Gruaja ime është e bukur por ma fitoi mendjen”

Ai ka theksuar për familjen: “Tani dita ime është shumë e qetë, do të thoja e mërzitshme. Zgjohem, pi kafen dhe bëj gjëra me familjen time. Eleni ishte një grua shumë e bukur, por mua më fitoi mendja e saj. Ajo është e ulët si unë, është shumë inteligjente, dikur ka punuar si gazetare ndërsa studionte për filozofi dhe drejtësi.

Stella është kampione e tifozëve dhe më thotë ‘ti nuk je kampion tani, unë jam’. Vajza ime është një vajzë shumë e mirë, shumë e zgjuar dhe më vjen mirë që gjeti artikullin që i pëlqen. Unë kurrë nuk i kam bërë presion asaj dhe mendoj se është faji i prindërve kur ata ua bëjnë këtë fëmijëve të tyre. Unë jam krenar kur e shoh atë në lojëra. Kur lindi gruaja ime mendoi se isha unë sepse fëmija kishte të pasme të mëdha. Vajza ime e di se kush jam dhe e respekton këtë. Nënë e bijë kanë një marrëdhënie tjetër, për mua ajo mund të jetë e turpshme për disa gjëra. Ne kemi një marrëdhënie të sinqertë dhe nuk e gënjejmë njëri-tjetrin”.