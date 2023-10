Halloween tepër argëtues për Leonardo Di Caprio dhe Vittoria Cerreti, çifti kapet mat në momente intime

Çifti Leonardo Di Caprio dhe Vittoria Cerreti u kapën mat në momente intime ndërsa modelja futi duart në të pasmet e aktorit.









Festa e ‘Halloween’ duket se ketë qenë tepër argëtuese për çiftin. Ata janë kapur nga kamerat në një moment intim në festën që organizohej për personazhet e famshëm në Los Angeles.

Në një moment Ceretti futi duart e saj në pjesën e pasme të pantallonave të shkurtra të aktorit, shkruan DailyMail.

Dëshmitarët e këtij momenti eksplicit i thanë TMZ se ylli i “Killers of the Flower Moon” duket se po bënte të njëjtën gjë me të dashurën e tij të re, modelen e cila ka mbi 1.6 milion ndjekës në Instagram.

Aktori i filmit “Titanic” dhe modelja bënë një tërheqje nga ky veprim pasi e kuptuan se po vëzhgoheshin dhe u fotografuan.

Leonardo ishte veshur me një bluzë të bardhë dhe pantallona të zeza të gjera me një kapele të zezë, pasi Ceretti dukej se kishte veshur një paruke dhe kostum të kuq me rastin e festës së Halloween-it.