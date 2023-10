Kush e fiton “Topin e Artë”? Gazetarët etiketojnë rolin e Pep Guardiolës

Leo Messi apo Haaland, kush do të fitojë Topin e Artë? Kjo është një dilemë e cila do të zgjidhet sot në mbrëmje, ku sipas mediave, “pleshti” do të fitojë për herë të tetë në karrierë këtë trofe. Këtë herë dy nga tre finalistët janë të veçantë për Pep Guardiolën, pasi dihet afeksioni që Pep ka për Messin, por nga ana tjetër ai është trajneri i Haaland. I pyetur mbi këtë temë, Guardiola u tregua diplomat:









“Kam shumë afeksion si për Messin, ashtu edhe për Haaland. Nëse do të fitonte Messi, kjo do të ndodhte për Botërorin e fituar. Nëse fiton Haaland, kjo do të vijë për sezonin që ka zhvilluar. Unë mendoj se këtë sezon duhet të jepeshin dy trofe, të dy janë fitues”, u shpreh Guardiola pas debit kundër Man.United.