“Na lironi tani”/ Hamasi publikon video “të tre pengjeve izraelitë në Gaza”, ato kritikojnë Netanyahun

Krahu ushtarak i Hamasit publikoi një video të hënën në mesditë në atë që organizata palestineze pretendoi se ishin tre gra izraelite që ishin rrëmbyer dhe ndodhen në Gaza, duke fajësuar qeverinë Netanyahu për gjendjen e tyre.

Në videon, që dyshohet se është marrë më 29 tetor, dëgjohet një nga pengjet duke thënë se ata janë mbajtur rob nga Hamasi për 23 ditë dhe duke fajësuar udhëheqjen izraelite për faktin se askush nuk arriti t’i shpëtonte më 7 tetor, kur luftëtarët e Hamasit goditën Izraelin. Sipas saj, është e nevojshme shpallja e armëpushimit për të organizuar shkëmbimin e të burgosurve.

Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 30, 2023