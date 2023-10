Von der Leyen takohet sot me Kurtin dhe Osmanin, reagon Szunyog: Pres diskutime të frytshme

Shefi i zyrës së BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog, ka mirëpritur presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Ai tregoi se presidentja e KE-së do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti, ndërsa theksoi se pret diskutime të frytshme.









“E mirëprita presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila mbërriti sot në Kosovë, në kuadër të vizitës së saj katër ditore në Maqedoninë e Veriut, Kosovë, Malin e Zi, Serbi dhe në Bosnje e Hercegovinë. Ajo do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurtin. Në pritje të diskutimeve të frytshme”, shkroi Szunyog.

Gjatë vizitës së saj në Prishtinë, Von der Leyen do të takohet me presidenten, Vjosa Osmani dhe kryeministrin, Albin Kurti. Takimi me presidenten Osmani do të nis në orën 13:15, dhe pas përfundimit të tij do të ketë edhe konferencë për media. Takimi me Kurtin do të mbahet rreth orës 14:40, është bërë e ditur në njoftimin për media nga Zyra e Kryeministrit.