453 avokatë të shquar ndërkombëtarë: një thirrje për të mbështetur të drejtat themelore të muxhahidëve në Evropë

Më 29 korrik 2023, Gjykata Penale e Teheranit publikoi një njoftim publik me emrat e 104 personave të lidhur me Organizatën e Muxhahedinëve të Popullit të Iranit, shumica prej tyre kishin lënë Iranin më shumë se katër dekada më parë dhe i kërkonin atyre që të emërtonin një avokat pasi qe i “akuzuari” i tyre. Duke marrë parasysh regjistrin e regjimit iranian për gjyqe arbitrare, ekzekutime dhe mungesën e procesit ligjor, jemi thellësisht tronditur nga kjo njoftim. Shqetësimi ynë është rritur me deklaratat publike të autoriteteve iraniane në të kaluarën, që kanë deklaruar se të gjitha personat e lidhur me këtë organizatë janë mohareb (armiq të Zotit) dhe nënshtruar ekzekutimit.