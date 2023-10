Botërori i Minifutbollit/ Shqipëria sfidon Anglinë, luhet dita e fundit e fazës së grupeve në Ras Al Khaimah

Shqipëria e minifutbollit do të zbresë sot në fushë për ndeshjen e tretë në grup në kampionatin botëror, aktivitet që po mbahet që prej datës 26 tetor në qytetin Al Ras Khaimah të Emirateve të Bashkuara Arabe.









Kombëtarja kuqezi do të luajë një tjetër sfidë prestigjioze, teksa në orën 14:15 do të përballet me Anglinë, takim që ashtu sikurse sfidat e mëparshme do të transmetohet ekskluzivisht në “Panorama TV”.

Shqipëria vjen në këtë përballje pas humbjesh, në debutim kundër Sllovakisë 2-0 dhe në sfidën e dytë ndaj Francës me rezultatin 3-2.

Kundër anglezëve do të jetë një sfidë më tepër për prestigj, duke qenë se përfaqësuesja jonë nuk ka mundësi matematikore për t’u kualifikuar, megjithatë në një event të tillë duhet shijuar çdo minutë.

Kujtojmë se pjesëmarrja në Botëror është historike për Kombëtaren tonë, pasi është hera e parë që Shqipëria luan në evenimentin më të rëndësishëm të minifutbollit.

Kuqezinjtë nuk ishin me shumë fat në short, pasi u vendosën në një grup të hekurt, me kundërshtarë tepër të fortë dhe me eksperiencë të madhe.

Në ndeshjen tjetër të Grupit F, në orën 16:45 Franca do të ndeshet sot me Sllovakinë. Ndërkohë dje u luajtën takimet e radhës në fazën e grupeve, ku shënuan rezultate interesante.

Meksika, kampionia në fuqi e botës, u tregua e papërmbajtshme ndaj Guatemalës, duke fituar në shifrat e jashtëzakonshme 19-1. Gana shpartalloi Indinë 8-0, ndërsa Gjeorgjia shkatërroi me rezultat dyshifror 10-1 Irlandën.

Fitore për Spanjën që mundi Sudanin 9-4, ndërsa Tajlanda mposhti Algjerinë 5-0. Kazakistani mundi 2-1 vendësit e Emirateve të Bashkuara Arabe, Çekia çmontoi Ukrainën në shifrat 7-0. Ndërsa në takimin e fundit të ditës, Rumania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ndanë në paqe, 0-0, rezultat që u shkonte për shtat të dyja skuadrave.

