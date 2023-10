Flini me sutjena? Ja si ndikon ky veprim në gjumin dhe shëndetin tuaj!

Ndërkohë që disa preferojnë të flenë rregullisht me sutjena sepse është më komode për to, të tjerat pretendojnë se nuk duhet bërë dhe se mund të ketë pasoja nga relaksimi i parakohshëm.









Megjithatë, a ka ndonjë të vërtetë në këto paralajmërime apo janë thjesht tregime të grave të moshuara?

Në vijim janë të gjitha arsyet e vërteta pse duhet ta frenoni gjumin me sutjena më herët se sa vonë:

Ndikon në qarkullimin e gjakut

Nëse sutjenat janë me tela ose janë të shtrënguara në ndonjë formë tjetër, do të ushtrojnë presion mbi muskujt e gjoksit, që do të thotë se rrjedhja e gjakut në krahët dhe pjesët e tjera të trupit do të kufizohet. Disa sutjena, të tilla si ato sportive, veprojnë gjithashtu si një lloj veshjesh kompresuese. Kjo mund ta pengojë rrjedhjen e gjakut në indet e gjirit, duke çuar në probleme të qarkullimit me simptoma të tilla, si marramendje dhe ngërçe të muskujve.

Irriton lëkurën

Nëse do t’i hiqnim sutjenat pas një dite të gjatë, do të zbulonim se skajet janë shtypur në trupin tonë, kështu që nuk kemi nevojë as të mendojmë se sa irritim i lëkurës ndodh kur veshim sutjena gjatë natës. Rripat dhe kapëset e sutjenave mund të jenë gjithashtu një burim shqetësimi, pasi fërkohen me trupin gjatë natës.

“Nëse sutjenat shpesh lënë shenja në lëkurë sepse janë shumë të ngushtë, atëherë mbajtja e tyre 24/7 nuk do t’i japë lëkurës një shans për t’u rikuperuar dhe kjo çon në dëmtim afatgjatë të indeve”, citon Metro fjalët e Dr Seth Rankin.

Mund të shkaktojë hiperpigmentim

Hiperpigmentimi ndodh kur melanina rritet në zona të caktuara të trupit, duke çuar në njolla të errëta në lëkurë. Mbajtja e sutjenave gjatë natës mund të çojë në hiperpigmentim për shkak të fërkimit që krijohet midis sujenave dhe lëkurës dhe rrit prodhimin e melaninës në këto zona.

Edhe pse hiperpigmentimi është vetëm një problem kozmetik, shumë njerëz shpenzojnë një pasuri për peeling kimik, terapi me lazer, mikrodermabrasion, dermabrasion ose trajtime në shtëpi për të zbutur pamjen e tij. Është shumë më e lehtë dhe më e lirë për ta parandaluar sesa për ta trajtuar.

Pse femrat ndihen më mirë nëse ndalojnë së veshuri sutjena

Mund të çojë në infeksione mykotike

Infeksionet mykotike janë të pakëndshme dhe mund të jenë të shëmtuara, kështu që kërpudhat e gjirit janë ndoshta gjëja e fundit që dëshironi. Kushtet e ngrohta dhe pak të djersitura që ndodhin pas mbajtjes së sutjenave në shtrat, janë mjedisi i përsosur për zhvillimin e infeksioneve mykotike. Kjo është arsyeja pse është gjithashtu e rëndësishme të mos flini me sutjena gjatë verës.

Mund t’jua prishë gjumin

Le ta pranojmë, sutjenat janë të pakëndshme në kohën më të mirë, që do të thotë se gjumi juaj do të vuajë nëse mbani këtë veshje të ngushtë dhe shtrënguese në shtrat. Nga djersitja e madhe deri te vështirësia në frymëmarrje – ka shumë probleme që mund t’jua prishin pushimin ose t’ju bëjnë të ndiheni më të lodhur në mëngjes.

Duke pasur parasysh se nuk ka prova që të tregojnë se veshja e sutjenave gjatë natës ndryshon formën e gjoksit ose parandalon lëshimin, në të vërtetë nuk ia vlen për shkak të ndikimit afatgjatë që do të ketë në modelet tuaja të gjumit. Nëse vërtet nuk mund ta përballoni idenë për të fjetur pa sutjena, zgjidhni copa pa probleme dhe që marrin frymë, të dizajnuara posaçërisht për të fjetur. Dhe absolutisht pa tela.