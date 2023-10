Kaosi në Kuvend, PS kërkon përjashtimin e disa deputetëve të PD

Kaosi i një dite më parë në Parlament do të marrë edhe masë ndëshkimore, pasi PS ka hartuar një listë me shtatë emra të deputetë të opozitës, për të cilët kërkon të ndëshkohen sipas rregullores. Komisioni i Etikës do të mblidhet në orën 15:00 për të marrë masë disiplinore për shkak të kaosit dhe tensionit ditën e djeshme, i cili degradoi edhe në dhunë fizike.









Deputetë që pritet të ndëshkohen janë ata që ishin në vijë të parë të kaosit. Ky tension u nis nga deputeti Bledion Nallbati, i cili u konflikt ua fizikisht me deputetin e PS Vullnet Sinaj.

Bledion Nallbati

Gazment Bardhi

Flamur Noka

Edi Paloka,

Albanan Vokshi

Lefter Gështenja.

Pas mbledhjes pritet se cili do jetë ndëshkimi i Disiplinës, për deputetë, të cilët krijuan sherr.