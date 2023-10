Kush është kryeministri i ri i Malit të Zi, Milojko Spajiç!

Kuvendi i Malit të Zi zgjodhi Qeverinë e 44-të, pas seancës plenare që zgjati tërë natën. Kryeministri i ri i Malit të Zi do të jetë, Millojko Spajiç, kryetar i ‘Lëvizjes Europa Tani’. Pas javësh negociatash, parlamenti i Malit të Zi emëroi qeverinë e re, një koalicion partish pro-europiane dhe pro-serbe që pritet ta udhëheqin vendin në përpjekjen e tij për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian.









Qeveria mori mbështetjen e 46 deputetëve nga partia e Spajiçit, nga partia pro-ruse Fronti Demokratik që është shpërbërë së fundi, Demokratët, Partia Popullore Socialiste dhe partitë shqiptare. 19 deputetë votuan kundër, 1 abstenoi dhe pesë deputetë munguan në seancë gjatë votimit.

Qeveria e re, e udhëhequr nga ekonomisti Milojko Spajiç, do të ketë 18 ministri dhe pesë zëvendëskryeministra. Ai do të përfshijë demokratët pro-evropianë të qendrës së djathtë, Partinë Popullore Socialiste pro-Serbe dhe pesë parti të pakicës shqiptare. Drejtimi i tre ministrive Ekonomisë, Të Drejtave të Njeriut dhe Administratës Publike u është besuar shqiptarëve. Nik Gjeloshaj do të jetë zëvendëskryeministër, njëherazi edhe ministër i Ekonomisë.

Në fjalën e tij para deputetëve, Spajiç tha se “anëtarësimi i plotë” në Bashkimi Evropian, anëtarësimi “aktiv dhe i besueshëm” në NATO, përmirësimi i lidhjeve rajonale dhe marrja e një roli më aktiv në organizatat multilaterale do të jenë katër prioritetet kryesore të ekzekutivit të tij.

Ai tha se politikat ekonomike do të synojnë të përmirësojnë standardet e jetesës së popullsisë së Malit të Zi prej vetëm 620,000 banorësh dhe përfshijnë reforma që mundësojnë më shumë të ardhura fiskale, investime, një klimë më të mirë biznesi dhe gjyqësor.

Por kush është Milojko Spajiç?

Spajiç ka lindur më 24 shtator 1987 në qytetin e Montenegros, Pljevlja, dhe ka lidhje me peshkopin Metodije Ostojiç. Ai u diplomua në gjimnazin Pljevlja si një nga studentët më të mirë dhe vazhdoi shkollimin e tij në Universitetin Saitama dhe Universitetin e Osakës në Japoni, ku studioi ekometrik në japonisht si bursist i Qeverisë së Japonisë. Si pjesë e një programi shkëmbimi studentor, ai studioi gjithashtu në Universitetin Tsinghua. Magjistraturën, gjithashtu si bursist, e kreu në Francë në shkollën e biznesit HEC Paris. Përveç gjuhës amtare serbe, ai flet edhe anglisht, japonisht, kinezisht, rusisht dhe frengjisht.

Pas diplomimit ai punoi në Shtetet e Bashkuara në Wall Street, në Paris dhe Tokio. Para se t’i bashkohej politikës, Spajiç punoi gjithashtu si analist krediti për Goldman Sachs. Ai gjithashtu ka qenë partner i një fondi kapitali sipërmarrës në Singapor. Spajiç ka edhe një vajzë me ish-partneren e tij.

Zgjedhjet parlamentare 2020

Spajiç e filloi karrierën e tij politike si politikan jopartiak dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020 ishte anëtar i ekipit të ekspertëve të Zdravko Krivokapiç.Spajiç tha se kishte disa arsye për kthimin e tij në Mal të Zi, por se kryesore ishte miratimi i Ligjit të kontestuar për Lirinë e Fesë dhe se ligji tregon se sa probleme janë grumbulluar në sistemin malazez. Ai shtoi se derisa situata të përmirësohet, ai nuk do të “lëvizë” nga Mali i Zi dhe se asnjë investitor nuk do të besojë në një shtet ku një institucion siç është Kisha Ortodokse Serbe (KOS) , e cila ekziston për tetë shekuj dhe besohet nga shumica malazeze. qytetarëve po i sekuestrohen pronat nga qeveria. Gjatë krizës fetare, ai mori pjesë në lobim në Shtetet e Bashkuara për interesat e Kishës Ortodokse Serbe dhe serbëve të Malit të Zi.

Ministri i Financave dhe Mirëqenies Sociale

Spajiç u betua si ministër i financave dhe mirëqenies sociale më 4 dhjetor 2020 dhe shërbeu nën kryeministrin Zdravko Krivokapić. Gjatë mandatit të tij, Spajić dhe ministri i ekonomisë Jakov Milatoviç prezantuan dhe zbatuan programin e diskutueshëm të reformës ekonomike “Evropa tani”. Pas një krize parlamentare, kryeministri Krivokapić njoftoi se kishte paraqitur një iniciativë në Parlamentin e Malit të Zi për të shkarkuar zëvendëskryeministrin Dritan Abazoviç dhe propozoi që Spajić ta zëvendësonte atë si zëvendëskryeministër. Spajiç pretendoi se ai dhuroi të gjithë pagën e tij ministrore.

Krijimi i Lëvizjes “Evropa Tani”

Në vitin 2022, Spajiç dhe Milatoviç themeluan partinë politike Evropa Tani (PES), me Spajić si president dhe Milatović si zëvendës president. APP-ja mori pjesë në zgjedhjet lokale të vitit 2022. Spajiç u përpoq të kandidonte për President të Malit të Zi në zgjedhjet presidenciale të vitit 2023, por kandidatura e tij u refuzua nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor (DIK) pasi u zbulua se ai ishte dyshtetas i Serbisë dhe Malit të Zi. Pas këtij zbulimi ai deklaroi se u bë shtetas i Serbisë në vitin 2009 dhe se procesi i heqjes dorë nga shtetësia serbe është ende në vazhdim. Më vonë ai deklaroi se pranoi nënshtetësinë serbe në mënyrë që të mund të udhëtonte në Japoni pa vizë. Në vend të tij, Milatović kandidoi si kandidat i PES dhe përfundoi duke mundur presidentin aktual Milo Gjukanoviç në balotazh me 58.88% të votave popullore.

Pas zgjedhjeve presidenciale, Spajiq tha se është i gatshëm të marrë përgjegjësinë dhe të jetë mbajtësi i fletëvotimeve të PES për zgjedhjet parlamentare të vitit 2023. Më 26 prill, u konfirmua se Spajić do të kryesojë listën zgjedhore të PES. Gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri Dritan Abazoviç dhe ministri i brendshëm Filip Adziç akuzuan Spajić për lidhje me zhvilluesin e kriptomonedhës koreano-jugore Do Kwon, i cili u arrestua në Mal të Zi në mars 2023. Sipas Abazoviç, Do Kwon dërgoi një letër nga burgu i cili iu drejtua Abazoviçit, Axhiçit, ministrit të drejtësisë Marko Kovaç dhe prokurorit kryesor Vladimir Novoviç, duke i informuar ata për lidhjet e tij me Spajiqin. PES i mohoi akuzat kundër Spajiqit dhe deklaroi se Do Kwon e nënshkroi letrën me urdhër të Abazoviçit. PES fitoi rreth 25% të votave popullore në zgjedhjet parlamentare, duke fituar shumicën e vendeve në Parlamentin e Malit të Zi. Pas zgjedhjeve, Do Kwon mohoi se ai e kishte mbështetur ndonjëherë financiarisht Spajiçin.

Më 10 gusht 2023, Presidenti Jakov Milatoviç i dha Spajiçit një mandat për të formuar qeverinë e re. Më 30 gusht 2023, protesta u mbajtën në të gjithë Malin e Zi kundër Spajiqit dhe planeve të tij për të përfshirë partitë e pakicave etnike në qeverinë e re për shkak se ishin ish-partnerë të koalicionit të Partisë Demokratike të Socialistëve (DPS) dhe për përjashtimin e pro- Koalicioni serb Për Ardhshmërinë e Malit të Zi nga formimi i ri i qeverisë.

Politika e jashtme

Spajiç mbështet anëtarësimin e Malit të Zi në BE, por gjithashtu mendon se politikanët perëndimorë “nuk janë të interesuar për Malin e Zi”. Ai pretendoi se bashkimi me NATO-n ishte një “lëvizje e mirë për Malin e Zi”, por se ai do të ishte kundër vendosjes së ushtarëve malazezë në vendet baltike. Spajiç dënoi pushtimin rus të Ukrainës, të cilin ai e konsideron një agresion, dhe shprehu mbështetjen e tij për sanksionimin e Rusisë, edhe pse ai mendon se sanksionet vetëm do ta “forcojnë Moskën në rrugën e saj”. Spajiç është kundër propozimeve të Malit të Zi për revokimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, duke thënë se mendon se kjo është “një nga temat prapa nesh”. Ai mbron marrëdhënie më të ngushta midis Malit të Zi dhe Serbisë.