Boris Johnson pyeti shkencëtarët nëse COVID-i mund të vritej nga tharësja e flokëve në hundë, pohon ish-ndihmësi i tij

Boris Johnson pyeti shkencëtarin dhe profesionistin mjekësor më të vjetër në Mbretërinë e Bashkuar nëse ishte e mundur të përdorej një tharëse flokësh për të vrarë koronavirusin, pohoi të mërkurën ish ndihmësi i tij kryesor Dominic Cummings.









Në dorëzimin e tij me shkrim për hetimin e vazhdueshëm të Britanisë për koronavirusin, Cummings – i cili u shkarkua nga Johnson në 2020 dhe e ka bërë të qartë përbuzjen e tij të vazhdueshme për shefin e tij të vjetër – ishte shumë kritik si për menaxhimin e Johnson të pandemisë COVID ashtu edhe për sistemet qeverisëse të Britanisë.

Në dokumentin prej 115 faqesh, Cummings tha se Johnson në një fazë “qarkulloi një video të një djali që frynte një tharëse flokësh speciale në hundë për të vrarë COVID”. Videoja, të cilën Johnson ua dërgoi këshilltarëve dhe zyrtarëve të lartë përmes WhatsApp, që atëherë është hequr nga YouTube.

Ish-këshilltari tha se Johnson më pas pyeti këshilltarin kryesor shkencor të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar Patrick Vallance dhe Shefin e Mjekësisë Chris Whitty “çfarë mendonin ata”. Cummings nuk detajoi se si u përgjigjën zyrtarët e lartë.

Johnson dhe politikanë të tjerë të lartë, përfshirë ish-sekretarin e shëndetësisë Matt Hancock dhe kryeministrin aktual Rishi Sunak, do të përballen me hetimin e koronavirusit më vonë këtë vit, ku ata do të jenë në gjendje të japin llogarinë e tyre të ngjarjeve.

Në provat e saj me shkrim të mërkurën, ish-zëvendës sekretarja e kabinetit Helen McNamara – e cila luajti një rol kyç të shërbimit civil gjatë përgjigjes së Anglisë ndaj pandemisë – kritikoi atë që ajo e quajti “mungesë të njerëzimit” në administratë ndërsa pandemia po shpërtheu dhe tha se kishte pasur mbicentralizim të pushtetit në duart e zyrës së kryeministrit.

Ajo tha se Downing Street nën drejtimin e Johnson dhe Cummings kishte lënë mënjanë stafin femra dhe kishte krijuar një mjedis jo mikpritës për to.