FOTO/ “Do e shijoj jetën”- Luiz Ejlli i habit të gjithë me deklaratën: Kiarën e kam me kontratë dhe do qëndrojë…

Luiz Ejlli dhe Kiara Tito prej disa javësh janë në qendër të vëmendjes së medias rozë, për shkak të lajmeve se ccifti së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë.









Dyshja e cila u dashuruan dhe u martuan me njëri-tetrin brenda “Big Brither Vip”, janë shumë aktivë në rrjetet sociale, ku ndajnë me fansat momente nga jeta e tyre personale dhe profesionale.

Së fundmi Kiara ka postuar në InstaStory një video me Luizin në shtrat, teksa duke qeshur e qorton këtë të fundit pasi ka shkuar në orët e vona të natës në shtëpi.

“A ke shtëpi, a ke grua, a ke katandi, a ke perëndi?”- tha Kiara

Nga ana tjetër këngëtari ka thënë që ai dëshiron të shijojë jetën duke bërë vetëm jetë nate, ndërsa shtoi se martesa e tij me Kiarën është me kontratë.

“Unë kam vetëm jetë nate. Unë jam vetëm rrugash. Unë do e shijoj jetën. Unë Kiarën e kam me kontratë dhe Kiara do qëndrojë vetëm në shtëpi mbyllur.”- tha Luizi.