Libri i Matthew Perry kryeson listat e bestsellerëve në SHBA dhe në Mbretërinë e Bashkuar

Pas vdekjes së Matthew Perry-t në moshën 54-vjeçare, libri i tij me kujtime Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, i botuar saktësisht një vit më parë, është ngjitur përsëri në krye të listës së shitësve më të shitur në SHBA dhe Britani të Madhe.









Ashtu siç pritej, humbja e tij solli në sipërfaqe luftën e aktorit me varësitë dhe situatat e vështira që përjetoi gjatë jetës së tij.

Kështu, pak ditë pasi u gjet i vdekur në xhakuzin e shtëpisë së tij, fansat e tij po i kthejnë faqet e tij për të lexuar jetën e tij dhe ngjarjet që e kanë shënuar.

Në të vërtetë, shitjet e tij “rrëzuan” kujtimet e Britney Spears “The Woman in Me” nga kryesimi i listës më të shitur të Amazon, siç raportohet nga Daily Mail.

Matthew Perry’s Candid Memoir Rises to No. 1 Best-Seller After His Death https://t.co/1SZGb6yKcx — billboard (@billboard) October 30, 2023

Në më shumë se 250 faqet që shkroi, aktori detajon betejën e tij personale me varësitë, duke zbuluar se ai shpenzoi miliona dollarë në rrugëtimin e tij drejt maturisë.

“Duhet të prisja derisa të isha plotësisht i pavarur dhe larg ‘sëmundjes’ së varësisë për të shkruar të gjitha këto. Dhe gjëja kryesore ishte se isha shumë i sigurt se do t’i ndihmonte njerëzit”, tha ai për PEOPLE në 2022.

Libri “Miqtë, të dashuruarit dhe gjëja e madhe e tmerrshme” është përkthyer tashmë në më shumë se 25 gjuhë në mbarë botën.