Mbledhja online e komisionit të Ekonomisë, Gjekmarkaj: Shqipëria s’është në gjendje të jashtëzakonshme! Rama t’u qëndrojë deklaratave të bëra në Samitin e BE

Pasi komisioni i Ekonomisë u mblodh online ka reaguar deputeti i PD-së, Agron Gjekmarkaj.









Ai deklaron se mbledhja nuk mund të kryhet pasi vendi nuk është në gjendje të jashtëzakonshme dhe Kuvendi nuk duhet të de-natyrohet. Sipas Gjekmarkajt mbledhje online është bërë pasi mazhoranca i fshihet ballafaqimin me opozitën. Në një reagim të gjatë, ndër të tjera Gjekmakaj i kërko kryeministrit Edi Rama që t’u qëndrojë deklaratave të tij, bërë në vendet perëndimorë, pasi sipas tij nuk mund të ketë dy Shqipëri, një në fjalimin e samitit të BE-së dhe një tjetër që vë në diskutim ‘konceptin e opozitës në një shoqëri demokratike’.

Deklarata e plotë e Agron Gjekmarkaj:

Shqiperia nuk është në gjendje të jashtëzakonshme, as në pandemi ndaj tempulli i parlamentarizmit Kuvendi i saj nuk duhet të denatyrohet. Mazhoranca po i fshihet ballafaqimit me Opoziten. Ajo nuk investohet asnjë ditë në forcimim e institucioneve por në defunksionalizimin e Opozites.

Institucionet na mbrojnë të gjitheve jo partitë, jo militantizmi. Personalisht e kam me prova të shumta mos rreshtim qe bie ndesh me bindjet e mia pa pretenduar monopolin e se vertetes. Prishja e tyre( institucioneve) është atentat ndaj Shqiperise në Nato , aleances me SHBA dhe aspiartes së saj europiane. Socialistet e zyrave me një arrogancë që duket si marrje kopetencash nga Zoti, si pervetesim i se drejtes, se mires dhe se bukures, po sillen si gjyaktesit dhe “edukatoret” tanë.

Gjithmonë kam patur nderim per parlamentin pertej cilesisë se debatit apo prurjeve në të pertej forcave politike që e kanë dominuar. Gjithmonë kam qënë kritik kur është dhunuar Opozita e cila kishte emrin PS, brenda e jashtë salles plenare, me shpresen që do e linim pas një ditë këtë lengatë shqiptare a ballkanike. Iluzion i ngratë ky.

Me të gjitha difektet e tij, difekte tradite dhe të kultures sonë politike e kam parë atë si garant sovran të thelbit të Republikes.

Nuk e kisha menduar kurrë që për të marrë pjesë në një mbledhje institucionale unë Zevendes Kryetari i Kuvendit të shtyhesha dhe të kaloja nën sqetulla gardistesh të gjatë si femijet në një pyll ferrash.

Ne kerkojmë që Kushtetutes ti hapet dera dhe ajo të rikthehet mes nesh. Ne kerkojme të drejten e perfaqesimit legjitim në Reformen Zgjedhore, të drejten e ngritjes se tre komisioneve hetimore me firmat e 45 deputeteve dhe mos nderhyrjen e kundershtarve tanë politik në çështjet e grupit parlamentar të PD.

Çfarë marrim si pergjigje, zhdukjen e debatit, kthimin e mbledhjeve online. Ne jemi në parti të ndryshme, fakt ky që na bën të njëanshem në qendrime politike, po nuk duhet të jemi të tille me Republiken, Shtetin, Institucionet, Kushtetutën. Qeveria nuk mund të nderseje Garden ndaj Opozites e cila sot është këmbe, në qendrese, në proteste. Protesta në vendet demokratike nuk shuhet më dhunë, ajo vendos stanadartin e negocimit, të reflektimit, të zgjidhjes së problemeve që shtron.

I kerkoj Edi Rames tu rrijë deklaratave të tij në vendet perendimore, këtë nuk ja njoh vetes për dobësi . Nuk mund të ketë dy Shqiperi: një në fjalimet e tij në samitet e BE qofte edhe në Tiranë dhe një tjeter që vë në diskutim konceptin e Opozites në një shoqëri demokratike. Nese ai se ben ne jemi ketu per të perfaqesuar popullin opozitar e më shumë se kaq të gjithë ata që besojnë të pluralizmi dhe demokracia. Fshehja tregon frike. Mbledhjet online tregojnë ikjen nga thelbi i krizës. Kthimi në normallitet lyp shumë pak: Respektimin e Kushtetues, respektimin e Rregullores së Parlamentit dhe asnjë favor per Opoziten.