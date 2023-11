Njihuni me çiftet e horoskopit që kanë një marrëdhënie dashuri-urrejtje!

Marrëdhëniet njerëzore janë komplekse. Ka nga ata që mund të kenë një marrëdhënie pa përpjekje dhe harmoni. Ndërkohë, ka të tjerë që e nisin si miq apo edhe armiq përpara se të bien në dashuri.









Epo, bota e astrologjisë në fakt mund t’ju tregojë se ka shenja të zodiakut që shpesh janë në një marrëdhënie dashuri-urrejtje . Ata mund të duan, por disa tipare të kundërta i bëjnë ata ndonjëherë të urrejnë njëri-tjetrin.

Këtu janë 7 shenja të zodiakut që kanë një marrëdhënie dashuri-urrejtje .

Dashi dhe Akrepi

Dashi, një shenjë e zjarrtë dhe impulsive, takohet shpesh me Akrepin, një shenjë e thellë dhe misterioze e ujit, në skenarë dashurie dhe urrejtjeje. Këto dy shenja të zodiakut mund të jenë çift, aq më tepër që të dyja janë plot pasion.

Megjithatë, ajo që ndonjëherë krijon konflikt të nxehtë është ndryshimi në stilet e komunikimit dhe thellësia e emocioneve të tyre. Drejtësia e Dashit mund të bie ndesh me natyrën më të rezervuar të Akrepit, duke rezultuar në një përzierje dashurie dhe zhgënjimi.

Binjakët dhe Bricjapi

Binjakët dhe Bricjapi gjithashtu kanë potencialin për t’u bllokuar në një marrëdhënie dashuri-urrejtje për shkak të qasjeve të tyre të ndryshme ndaj jetës. Binjakët e ajrosur dhe të adaptueshëm shpesh kryqëzohen me Bricjapin e strukturuar dhe të bazuar.

Binjakët pëlqejnë shumëllojshmërinë dhe eksplorimin, kjo mund të përplaset me Bricjapin që është i përkushtuar ndaj traditës dhe i jep përparësi stabilitetit. Pavarësisht dallimeve, këta të dy do të bëhen bashkë dhe do të mund të mbajnë gjallë lidhjen e tyre për shkak të stimulimit intelektual. Ky çift do të lidhet sepse kanë të njëjtën ‘etje’ për gjëra intelektuale.

Luani dhe Demi

Karizma e zjarrtë e Luanit dhe nevoja për vëmendje shpesh tërheq Demin besnik dhe sensual. Gjëja që i bën ata të bien në një marrëdhënie dashuri-urrejtje është sepse Luani dëshiron të jetë në qendër të vëmendjes, ndërsa Demi dëshiron vetëm që marrëdhënia e tyre të jetë plot siguri dhe rehati. Kjo përplasje prioritetesh përfundimisht i bën ata shpesh të luftojnë se kush ka më shumë fuqi në marrëdhënien e tyre dhe merr atë që duan.

Peshorja dhe Virgjëresha

Peshorja që e do harmoninë dhe ekuilibrin do të tërhiqet nga Virgjëresha e cila është praktike dhe analitike. Megjithatë, kjo marrëdhënie mund të bëhet një marrëdhënie dashuri-urrejtje për shkak të natyrës së pavendosur të Peshores dhe prirjeve kritike të Virgjëreshës.

Dëshira e Peshores për përsosmëri mund të bie ndesh me qasjen më të bazuar ose më natyrale të Virgjëreshës. Ky është ndryshimi i tyre që ndonjëherë i bën ata ta duan njëri-tjetrin, por edhe ta urrejnë njëri-tjetrin.

Shigjetari dhe Gaforrja

Shigjetari njihet si aventurier dhe e do lirinë, ndërsa Gaforres i pëlqen shumë të edukojë ose të kujdeset për të tjerët. Kjo është ajo që shpesh i mban ata në një marrëdhënie dashurie dhe urrejtjeje.

Nevoja e Shigjetarit për pavarësi dhe eksplorim ndonjëherë mund ta bëjë Gaforren të ndihet i pasigurt dhe i lënë pas dore. Nga ana tjetër, Gaforrja me thellësinë e tij emocionale mund të kapërcejë dëshirën e Shigjetarit për spontanitet dhe aventurë.

Pra, nuk është për t’u habitur që ndonjëherë ata zemërohen me njëri-tjetrin sepse mendojnë se nevojat e tyre nuk mund të plotësohen, por nuk duan të zhgënjejnë as partnerin.

Ujori dhe Peshqit

Ujori, me natyrën e tij novatore dhe jokonvencionale, mund të tërheqë Peshqit ëndërrimtarë dhe empatikë. Në përgjithësi, këto dy shenja të zodiakut kanë potencialin për të pasur një marrëdhënie të thellë.

Megjithatë, nuk është e pazakontë që ata të përfundojnë në një marrëdhënie dashuri-urrejtje . Pse eshte ajo? Kjo marrëdhënie mund të lindë nga nevoja e Ujorit për kohë dhe hapësirë ​​të veçantë, ndërsa Peshqit duan të kenë gjithmonë afërsi emocionale me partnerin e tyre. Gjetja e ekuilibrit të duhur midis hapësirës së vetme dhe intimitetit mund të jetë një sfidë e vazhdueshme për ta.

Virgjëresha dhe Luani

Prakticiteti dhe vëmendja ndaj detajeve të Virgjëreshës mund të plotësojnë guximin dhe kreativitetin e Luanit. Megjithatë, kjo marrëdhënie mund të kthehet në një dinamikë dashuri-urrejtjeje kur Virgjëresha, e cila pëlqen kritikat, ia hedh zemrën Luanit, i cili është i uritur për vërtetim dhe lavdërim.

Për këtë arsye, ata duhet të jenë në gjendje të balancojnë çdo kritikë dhe njohje të dhënë ose të marrë në mënyrë që marrëdhënia të zhvillohet. Mos kritikoni shumë pa lavdëruar, por gjithashtu mos dëshironi gjithmonë të lavdëroheni dhe injoroni kritikat që mund të jenë një sugjerim për përmirësim.