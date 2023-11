“U inatosa se më goditi”, thotë 70-vjeçari që vrau djalin e tij me tjegull!

“Më goditi me paterica dhe unë e vrava, sapo e kuptova se çfarë po bëja u përpoqa të vrisja veten”, tha 70-vjeçari që sulmoi në çati dhe vrau djalin e tij 41-vjeçar, në banesën që banonin në zonën e Menemenit, pranë Gjykatës së Selanikut.









Krimi ndodhi më 26 tetor 2022 dhe shkaktoi tronditje në të gjithë Greqinë, ndërsa gjykimi i çështjes nisi sot për t’u shtyrë për në nëntor, pas denoncimit të të akuzuarit me origjinë nga Armenia dhe propozimit të prokurorit.

Sipas aktakuzës, babë e bir kanë pasur zënka të shpeshta dhe pas një tjetër sherri të ndodhur pasditen e 26 tetorit, 70-vjeçari e ka goditur 41-vjeçarin 18 herë me tjegull, duke i shkaktuar dëmtime të rënda në tru, gjë që çoi në vdekjen e tij, siç rezultoi nga gjetjet e mjekësisë ligjore. Vetë ai, menjëherë pasi ka hedhur tjegullën në ballkonin e banesës, ka konsumuar një sasi të madhe tabletash dhe është gjetur pa ndjenja nga gruaja e tij, pranë djalit të vrarë.

Hetimet e Departamentit të Krimeve Kundër Jetës së Shërbimit të Sigurimit të Selanikut janë përqendruar në personin e 70-vjeçarit që në momentin e parë, pasi në vendin e krimit nuk u gjet asnjë person i tretë. Krimi u zbulua kur nëna e viktimës u kthye në shtëpi, ku gjeti djalin e saj në një “pellg” gjaku dhe bashkëshortin e saj pa ndjenja pranë tij, ndaj thirri 911.

Oficeri i policisë që mbërriti fillimisht në banesën e katit të dytë, në rrugën Omirou 18, dëshmoi si dëshmitar në gjykatë dhe përshkroi ndër të tjera edhe skenën e krimit. Viktima kishte vdekur në një pellg gjaku i shtrirë në gjunjë në krevat, ndërsa babai i tij u gjet pranë tij në gjendje kome. Në ballkonin e banesës policia ka gjetur tjegullën që ka hedhur 70-vjeçari pas aktit të tij.

Viktima që ishte përdorues kronik droge dhe pak ditë para se të vritej, ishte përfshirë në një aksident automobilistik, si pasojë e të cilit ishte në shtrat me shami në duar dhe në këmbë. Atë ditë ka pasur një tjetër debat mes babait dhe djalit dhe pak më vonë 70-vjeçari duket se ka hedhur planin e tij vrasës, ka marrë tjegullën në dorë, ka hyrë në dhomën e gjumit dhe e ka vrarë gjakftohtë.

Në denoncimin e tij, i pandehuri ka pohuar se nuk ishte në gjendje të qetë shpirtërore, se fillimisht është sulmuar nga djali i tij i cili e ka goditur me paterica dhe për më tepër i ka kërkuar falje gruas dhe vajzës për krimin që ka kryer.

“Më goditi dy-tri herë me paterica dhe i thashë ‘ul qetësisht’. Punoja ne kuzhine dhe mbaja kapuçin, doja ta lija ne ballkon ku ishin mjetet, por duhej te kaloja nga dhoma e gjumit per te dale. Sapo shkova ta lija në ballkon, djali më goditi në pjesën e pasme të kokës me patericë. Nuk e mbaj mend dhe nuk e kuptova se çfarë bëra më pas”, tha fillimisht 70-vjeçari.

Më pas ai ka raportuar se viktima i ka kërcënuar se do t’i vinte zjarrin shtëpisë dhe do t’i vriste, dhe u zemërua kur u godit me paterica. Sapo kuptova se çfarë bëra, që e vrava, doja të vrisja veten, prandaj mora pilulat që të largohesha me të, por nuk ndodhi”, tha i pandehuri.

Në deklaratën e saj, prokurorja e qarkut propozoi të hidheshin poshtë pretendimet e mbrojtjes për vrullshmëri emocionale dhe vetëmbrojtje. Ai kërkoi që 70-vjeçari të shpallej fajtor “siç akuzohet”.

Gjykimi u shty për në fund të muajit nëntor, kur pritet të dalë vendimi i Ministrisë së Mbrojtjes.