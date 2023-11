VIDEO/ Takim në Kupën e Rusisë, dy “surprizat kuqezi” shkëmbejnë fanellat pas ndeshjes

Ndeshja e sotme në Kupën e Rusisë mes Lokomotiv Moskës dhe Rubin Kazan, ka parë sot të vihen përballë njëri-tjetrit dy futbollistë të Kombëtares shqiptare. Mario Mitaj u aktivizua në fundin e ndeshjes për skuadrën moskovite ndërsa Mirlind Daku luajti që në fillimin e pjesës së dytë për Rubin Kazan.









Një takim mes miqsh, të cilët me paraqitjet e tyre me fanellën kuqezi në muajt e fundit kanë çuditur shumëkënd, duke qenë pjesë e rëndësishme e rrugëtimit drejt Euro 2024. Si Mitaj, ashtu edhe Daku, kanë qenë ndër “zbulimet” e Silvinjos dhe kanë shpërblyer besimin e trajnerit me paraqitje të shkëlqyera duke u bërë protagonistë.

Në fund të ndeshjes së sotme, të mbyllur me shifrat 3-0 për Lokomotiv Moskën, të dy lojtarët u takuan përzemërsisht e nuk kishte si të mungonte shkëmbimi i fanellave si kujtim për këtë përballje, siç e ka treguar vetë Mitaj duke e postuar këtë moment në rrjetet sociale.

