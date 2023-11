“Bomba meteorologjike” godet vendet evropiane – Gjashtë të vdekur nga moti i keq “Ciaran”

Në 24 orët e fundit shumë vende të kontinentit të vjetër janë vënë në alarm të kuq pasi stuhia “Ciaran” (Ciaran) po përparon në rajone të ndryshme, duke përfshirë gjithçka në rrugën e saj dhe ekspertët e “pagëzojnë” fenomenin si “bombë meteorologjike”.









Në total, gjashtë persona kanë vdekur nga rrëzimi i pemëve: një shofer kamioni në automjetin e tij në rajonin Aisne të Francës, një burrë në qytetin holandez Venray, një grua në qendër të Madridit, një person në Gjermani dhe dy persona të tjerë në qytetin e Belgjikës të Gentit, sipas raporteve të policisë.

Erërat në shumë zona të Italisë, Britanisë, Francës dhe Holandës po fryjnë rreth 200 km ndërsa shirat e dendur kanë kthyer disa rrugë në lumenj duke shkaktuar probleme serioze në rrjetin hekurudhor dhe ajror rrugor.

Stuhia Ciaran trokiti fillimisht në derën e Italisë duke shkaktuar dëme të rënda materiale dhe më pas goditi pjesë të Britanisë dhe Francës. Në Paris përurimi i Kullës Eifel nuk u bë sot, siç ishte planifikuar.

Në faqen e saj në faqen historike të Francës thuhet: “Përurimi i monumentit është shtyrë për shkak të kushteve atmosferike. Para se të udhëtoni, ju lutemi konsultohuni me faqen e internetit. Të ftuar që tashmë kanë bileta: ju lutemi kontrolloni kutinë tuaj postare. Kërkojmë ndjesë për çdo shqetësim të shkaktuar”.

Itali

Erërat e forta dhe shirat e dendur goditën dje fqinjin verior me përmbytje në qendër të Milanos dhe tejmbushje të liqenit të Komos, një destinacion popullor turistik.

Forcat e mbrojtjes civile ngritën diga në brigje dhe vazhduan me pompimin masiv të ujit. Sevezzo, një lumë që përshkon komunat e Como, Monza dhe Milano, gjithashtu u vërshua, sipas agjencisë italiane të mbrojtjes civile.

Pjesë të Milanos u bënë të paarritshme, ndërsa postimet e mediave sociale treguan se uji derdhej në stacionet e metrosë dhe këmbësorët binin ose kapeshin në shtylla gjatë rrëmbimeve të forta të erës. Pardje shërbimi i mbrojtjes civile italiane vuri në alarm të kuq të gjitha zonat e rajonit Veneto, ku përfshihet Venecia.

Francë

Stuhia vdekjeprurëse, e cila po prek shumë zona të territorit francez, me erëra më shumë se 200 kilometra në orë, ka shkaktuar probleme serioze në rrjetin rrugor ndërsa dhjetëra familje janë zhytur në errësirë.

Mediat franceze kishin paralajmëruar se stuhia “Ciaran” do të përfshijë veriperëndimin e vendit. Në bregdet banorët u fortuan dhe në disa zona kompania hekurudhore “SNCF” vendosi të anulojë për masa paraprake linjat e trenave. “Do të jetë një stuhi që do të hyjë në histori në Brittany”, komentoi Guillaume Sesse, meteorolog dhe themelues i faqes së internetit Météo-villes.

Siç shpjegon ai, raporton gazeta “Le Figaro”, “presioni në qendër të nivelit të ulët barometrik do të bjerë shumë shpejt”, duke forcuar rrëmbimet e erës. Kjo njihet si një “bombë moti”, një term që i referohet një zhvillimi të shpejtë rrufe të një niveli të ulët barometrik, “një përkeqësim shumë i shpejtë me një rënie prej të paktën 24 hektopaskalësh – një njësi presioni atmosferik – brenda 24 orëve”. Nga ana e tij, ministri i Transportit i Francës, Clément Bon, ka konfirmuar sot për radion “Franceinfo” se një shofer kamioni ka humbur jetën pasi një pemë ka rënë mbi automjetin e tij në departamentin Ain, në verilindje të Parisit.

“Kjo tregon se, edhe në rajonet që nuk janë vënë në alarm të kuq, ka një rrezik shumë të lartë për drejtuesit e mjeteve”, shtoi ai. Të paktën 1.2 milionë familje kanë mbetur pa energji elektrike në Francë, 780,000 prej tyre në Brittany, njoftoi sot në mëngjes ofruesi i energjisë Enedis.

Dhe në Normandi , autoritetet janë vendosur në një “alarm të kuq” për erëra të forta, ndërsa pjesa tjetër e Francës veriperëndimore është në një “gadishmëri portokalli”, thanë zyrtarët. Në departamentin Finistère të Brittany, ku erërat po frynin me shpejtësi deri në 207 kilometra në orë në zonën Pointe-du-Raz, dy persona u plagosën lehtë dhe qarkullimi rrugor u ndalua, siç tha prefekti Alain Espinas për radion franceze. rrjeti “RTL”.

Stuhia parashikohet të lëvizë në brendësi të ditës së sotme. Gjithsej 31 departamente franceze janë vënë në alarm portokalli për fenomene të rrezikshme të motit. Në disa zona përgjatë Atlantikut priten dallgë nga tetë deri në dhjetë metra. Në Paris paralajmërim për “erëra të forta”

Për arsye sigurie, sot autoritetet e Parisit njoftuan mbylljen e parqeve, kopshteve dhe varrezave.

Mbretëria e Bashkuar

Mbretëria e Bashkuar është gjithashtu në gatishmëri të lartë me Met Office që lëshon paralajmërime të verdha ‘rrezik për jetën’, niveli i dytë më i lartë i alarmit, në të gjithë Anglinë dhe Uellsin. Shirat e dendur dhe erërat e forta që filluan mbrëmë, kanë lënë në tokë shumë avionë dhe kanë vonuar shumë shërbime të trenave dhe anijeve. Ndërkohë, shumë shkolla janë vënë në “bllokim”. Mbrëmë, erërat kanë fryrë me shpejtësi 167 kilometra në orë në Jersey, ishulli që ndodhet 193 kilometra larg Anglisë.

Përveç kësaj, dhjetëra njerëz u detyruan të evakuojnë shtëpitë e tyre si masë paraprake, sipas Shërbimit Zjarrfikës. Problemet janë të përqendruara jashtë Jersey, kryesisht në Southampton, Isle of Wight, ku komunat po mbyllin shkollat, si dhe në Devon. dhe Cornwall.

Shkencëtari i Universitetit të Reading Ed Huckins paralajmëroi se stuhia do të sillte reshje më të mëdha shiu, duke rrezikuar presionin më të ulët të nivelit të detit në 200 vjet. Ai gjithashtu thekson se vetëm dy ngjarje të tjera të tilla ekstreme të motit janë regjistruar në historinë e vendit: më 25 shkurt 1989 dhe në ditën e Krishtlindjes 1821. Një anije lundrimi 60,000 tonësh në rrugë nga Portsmouth në Madeira u detyrua të bënte një ndalim i paplanifikuar në Falmouth në Cornwall sot për të kërkuar strehim nga stuhia që po afronte. Linja ajrore me kosto të ulët Ryanair paralajmëroi se fluturimet për dhe nga Irlanda mund të preken, ndërsa EasyJet tha se stuhia do të shkaktonte disa vonesa dhe anulime.

Kompanitë e trenave kanë këshilluar kundër udhëtimeve, linjat ajrore kanë paralajmëruar për anulime të mundshme të fluturimeve dhe sinoptikanët kanë paralajmëruar për dëme, ndërprerje të energjisë elektrike, pemë të shkulura, objekte fluturuese që mund të shkaktojnë lëndime dhe përmbytje që mund të kërcënojnë jetë.

Ishujt Kanal të Jersey dhe Guernsey janë urdhëruar të qëndrojnë brenda. Policia në Xhersi ka lëshuar një alarm të kuq nga frika e dëmeve dhe lëndimeve të shumta, ndërsa në Guernsey paniku i blerjeve përpara motit të keq ka çuar në boshllëk të rafteve të supermarketeve. Stuhia Ciaran mund të rezultojë të jetë një nga stuhitë më të këqija që ka përjetuar ndonjëherë Mbretëria e Bashkuar në nëntor, sipas parashikuesve.

Autoritetet janë të shqetësuara edhe për situatën në Skoci, ku ka ende ujëra të grumbulluara nga kalimi vdekjeprurës i stuhisë Babette një javë e gjysmë më parë.

Holandë

Autoritetet shënuan vdekjen e parë – njeriu fatkeq vdiq nga një pemë që binte . Ndërkohë, kompania ajrore holandeze KLM ka anuluar dhjetëra fluturime . Siç raporton CNN, anulimet kanë të bëjnë me fluturimet për dhe nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit.

“Ne kemi vendosur të anulojmë të gjitha fluturimet e KLM për dhe nga Schiphol nga pasditja e hershme deri në fund të ditës”, njoftoi dega holandeze e Air France.