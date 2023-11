Courteney Cox/ Dalja e parë publike që nga vdekja e Matthew Perry

Courteney Cox është fotografuar për herë të parë që nga vdekja e yllit të saj në “Friends”, Matthew Perry. Ylli 59-vjeçar i “Scream” u pa me të dashurin e saj për një kohë të gjatë Johnny McDaid duke lënë Nobu Malibu në Kaliforni të hënën mbrëma.

Aktorja dukej e mërzitur teksa hipi në automjetin e saj pas një nate jashtë me miqtë.

Ajo dhe pjesa tjetër e kastit të sitcom-it të dashur NBC lëshuan një deklaratë të përbashkët për vdekjen e Perry-t vetëm disa orë më parë.

“Ne të gjithë jemi kaq të shkatërruar nga humbja e Mateut. Ne ishim më shumë se thjesht bashkë-yje. Ne jemi një familje. Ka kaq shumë për të thënë, por tani do të marrim një minutë për të pikëlluar dhe për të përpunuar këtë humbje të paimagjinueshme”, thuhet në deklaratën e marrë ekskluzivisht nga People.

“Me kalimin e kohës do të themi më shumë, kur dhe nëse kemi mundësi”, vijon njoftimi. “Për momentin, mendimet dhe dashuria jonë janë me familjen e Matty, miqtë e tij dhe të gjithë ata që e donin atë në mbarë botën”.

Courteney Cox appeared downcast while leaving dinner with her boyfriend and some pals.

