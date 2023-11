Dëgjoni këngën më të fundit të Beatles të dalë ditët e fundit

Pothuajse 50 vjet pasi u njoftua zyrtarisht se Beatles nuk do të vazhdonin së bashku si grup, publikohet kënga e fundit e krijuar së bashku nga katër djemtë nga Liverpooli ku pas saj fshihet një histori prekëse.









Në vitin 1994, e veja e John Lennon, Yoko Ono, i dha Paul McCartney një kasetë me këngë demo, me mbishkrimin ‘Për Paul’ në të. Kaseta shfaqte vokalin e John nga këngët e tyre Free as a Bird dhe Real Love. McCartney, në bashkëpunim me George Harrison dhe Ringo Starr, ka punuar në studio për këngët që u ripublikuan në projektin Antology. Kënga e tretë, kompozuar nga John dhe titulluar Tani dhe Pastaj, u shkrua vetëm me zë dhe piano dhe për shkak të mungesës së mjeteve teknike në atë kohë, ishte e pamundur të modifikohej siç duhet edhe për publikim. Në fakt, sipas The Guardian, George nuk i pëlqeu as pista.

Në vitin 2001, pas vdekjes së Harrison, dy Beatles-ët e mbetur nuk donin të merreshin me trashëgiminë që John u kishte lënë përsëri. Kjo vazhdoi deri vitin e kaluar, kur Paul vendosi, pas dokumentarit të metrazhit të gjatë të Peter Jackson për grupin, të përdorte teknologjinë që regjisori kishte në dispozicion dhe të rikrijonte pjesën. E veja e George, Olivia, tha se “Beatle i qetë” do të ishte shumë i lumtur nëse do të kishte mundësinë të përfundonte regjistrimin e këngës me miqtë e tij. Kështu Paul, në bashkëpunim me producentin Giles Martin, djalin e ish-producentit të tyre George Martin, punuan nga e para, duke izoluar zërin e John dhe melodinë e pianos, duke shtuar në këtë solo të frymëzuar nga George gati 20 vjet më parë dhe duke dërguar skedarët Ringos, i kërkoi të mbushte daullet. Dhe kështu u bë kënga e fundit e Beatles, 43 vjet pas vrasjes së John Lennon.

Pista përfshin kontributin muzikor të të 4 anëtarëve të grupit, nga periudha të ndryshme kohore, një ngjarje shumë e rëndësishme nga pikëpamja kulturore – dhe jo vetëm sepse është fundi zyrtar i një epoke muzikore. Për të kompletuar veprën, u përdorën mjete të inteligjencës artificiale, por pa e shtrembëruar thelbin e saj, për aq sa ishte e mundur, pasi u ra mbi shpatullat tre personave për të dhënë, bazuar në një kasetë që nuk tingëllonte mirë, të gjithë filozofinë e brezi i decituar.

Fansat nuk ishin aq të befasuar nga shpallja e këngës së fundit, megjithatë ka disa zëra që mendojnë se gjeneratat e reja e kanë të vështirë të mësojnë se çfarë janë Beatles nga kjo këngë, për një sërë arsyesh, si p.sh. për shkak se Gjoni nuk ishte interpretuesi kryesor i këngëve të tyre. Përgjigja për këtë, sigurisht, është se nëse dikush dëshiron të zbulojë një nga grupet më të mëdha të krijuar ndonjëherë, atëherë duhet të fillojë me këngët që ata kanë shkruar kur ishin të gjithë bashkë.

Produksioni është i një niveli të lartë, një mini-klip që përshkruan historinë e këngës tashmë është publikuar në YouTube, i cili zyrtarisht do të jetë i disponueshëm për transmetim më 2 nëntor, në orën 16:00 me orën greke, dhe tingulli nga demo ka është ngarkuar edhe në platformën popullore të, vetëm me zërin e Gjonit dhe performancën e tij në piano. Kënga do të dalë në vinyl, kasetë dhe CD, dhe gjithashtu do të përfshihet në edicionet e reja të Albumeve Kuq dhe Blu.

Nëse e doni The Beatles, atëherë videoja e mëposhtme do t’ju emocionojë dhe do t’ju intrigojë përsëri për historinë e grupit që përcaktoi muzikën moderne dhe kulturën pop.