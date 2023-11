Gazeta spanjolle zbulon të ardhmen e Luis Suarezit: “El Pistolero” do t’i bashkohet Mesit dhe ish-shokëve të skuadrës tek Inter Majemi

Luis Suarez po përgatitet të ribashkohet me mikun e tij të vjetër Lionel Mesi. Gazeta “El Pais” shkruan se “Pistolero” ka vendosur të nënshkruajë me Inter Majemi pasi kontrata e tij me Gremion të skadojë më 31 dhjetor.









“36-vjeçari uruguaian është gati ta mbyllë karrierën në MLS, pikërisht në skuadrën e ish-shokëve të tij te Barcelona, nga Mesi, te Buskets dhe Zhordi Alba”, shkruhet në gazeta.

“Duhet të jesh i sinqertë me veten, me trupin dhe me shoqërinë. Isha i sinqertë duke i komunikuar Gremios se vitin e ardhshëm nuk do të mund t’u jap atë që presin nga unë për shkak të ngarkesës dhe intensitetit që nevojiten. në futbollin brazilian. Nëse do të kualifikoheshin në Libertadores, do të kishte edhe ndeshje të shumta jashtë fushe. Ne folëm për këtë, klubi e kuptoi dhe i falënderoj për këtë. Prandaj më ofruan të ndaloja një muaj, një muaj e gjysmë dhe të pushoja. Por nuk mund ta bëj këtë, nëse marr një angazhim, do të thotë se ka edhe premtimin brenda për të luajtur e për të stërvitur. Përndryshe do të ndihem sikur po gënjeja klubin, për mua sinqeriteti duhet të ekzistojë, nuk kam luajtur për pesëmbëdhjetë ditë dhe më ka bërë shumë mirë, nuk e di nëse do të vazhdoj por e di që duhet të zvogëloje pak intensitetin. Kjo është e sigurt”, deklaroi së fundmi Suarez.

