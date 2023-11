Gjuha e trupit/ Zbuloni disa gjeste që një mashkull bën kur ndihet i eksituar: Bebëzat e syrit zgjerohen dhe vetullat e tij do të ngrihen

Të ndjehesh i eksituar është një gjë normale e përjetuar nga të gjithë. Ka disa gjuhë të trupit që meshkujt përdorin shpesh kur janë të eksituar.









Këtu janë disa gjestet që meshkujt bëjnë kur janë të eksituar që duhet të dini.

Ai nuk mund të ndalojë së shikuari ju

Ekziston një shprehje që thotë se sytë janë dritaret e shpirtit, si dhe porta e dëshirës. Epo, nëse ai nuk heq dot sytë nga ju, kjo mund të jetë një shenjë se ai është i eksituar.

Në kuptimin më të thjeshtë biologjik, të vazhdosh të shikosh diçka do të thotë se dikush po gjen diçka tërheqëse. Një burrë do ta shikojë partneren e tij shumë thellë, sikur të dërgojë një mesazh: “Të dua”.

Ju gjithashtu mund të shihni se bebëzat e tij do të zgjerohen dhe vetullat e tij do të ngrihen. Ai do t’ju shikojë nga afër, jo vetëm në fytyrën tuaj, por edhe në pjesë të tjera të trupit tuaj.

Toni i tij i të folurit fillon të thellohet

Një nga shenjat e dukshme është se toni i zërit të tij thellohet rreth jush dhe ritmi i tij bëhet më i rregullt. Zëri i tij mund të jetë i ngjirur sepse goja e tij është e thatë për shkak të rritjes së fluksit të gjakut diku tjetër në trupin e tij dhe rritjes së adrenalinës.

Toni më i thellë i zërit është një reagim biologjik instinktiv që bëjnë meshkujt kur janë pranë partneres.

Jep shumë prekje

Kur një djalë eksitohet, një shenjë tjetër mund të shihet nga sa shumë ju prek. Zakonisht, ai do t’ju prekë më shumë, qoftë duke ju përkëdhelur dorën ose kokën, puthjen, mbajtjen, ngacmimin, përqafimin, fërkimin e dorës në shpatullën ose bërrylin tuaj. Ju mund të shihni se ai po kërkon një justifikim për t’ju prekur.

Lëpija e buzëve

Një shenjë mjaft e dukshme kur një burrë ndihet i eksituar është lëpirja e buzëve. Sipas Patti Wood, një eksperte e gjuhës së trupit, e cituar nga Glamour, kur jeni nervoz, gjëndrat tuaja të pështymës do të ndalojnë së prodhuari dhe do t’ju thajnë gojën ose buzët.

Lëpirja e buzëve është një reagim i pavullnetshëm ndaj tensionit seksual që ai mund të përjetojë. Është një veprim i bazuar në dëshirën e tij nënndërgjegjeshëm për t’ju puthur.

Shqetësim dhe djersitje

Kur një mashkull eksitohet, i gjithë sistemi i tij nervor dhe qarkullimi përshpejtohen. Rrahjet e zemrës së tij u rritën, goja iu tha dhe ai përjetoi simptoma tipike të ankthit.

Por ndryshimi është se ky është lloji i mirë i ankthit. Ndoshta ai do të ndjejë ‘fluturat në stomak’. Si rezultat ai do të djersitet më shumë dhe do të jetë i shqetësuar. Nëse ai luan me objektet rreth tij, mund të jetë një përpjekje për të larguar vëmendjen, për shembull nga ju.

I hap këmbët dhe ulet përballë jush.

Kur ulet me ju, ai ndoshta do të hapë këmbët dhe supet e tij do të jenë më katrore. ose kur të qëndrojë pranë jush, do t’i hapë këmbët gjerësisht. Ai përballet drejtpërdrejt me ju kur flet me ju. Kjo tregon besimin në trupin e tij.