LeBron James vendos dy rekorde të reja në NBA

LeBron James theu dy rekorde të NBA pasi Los Angeles Lakers mposhti LA Clippers të mërkurën mbrëma. Lakers kishte nevojë për kohën shtesë për të regjistruar një fitore 130-125 ndaj Clippers në Crypto.com Arena. James shënoi 35 pikë me 12 kërcime dhe shtatë asistime.









James aktualisht është duke luajtur në sezonin e tij të 21-të në NBA, pasi u fut në parket për herë të parë nga Cleveland Cavaliers në 2003. Ai ka fituar tre kampionate gjatë një karriere të shkëlqyer dhe vazhdon të jetë pjesë e debatit për lojtarin më të madh të të gjitha kohërave në këtë sport.

Kundër Clippers, James shtoi dy argumente të tjera në favor të tij për ta bërë atë më të mirën që ka parë ndonjëherë sporti i basketbollit. Një rekord i veçantë lidhet me atë që luajti në sezonin e tij të 21-të në NBA. Në ndeshjen e tij me 35 pikë kundër Clippers, James shënoi më shumë pikë në një lojë nga një lojtar në sezonin e tyre të 21-të që nga ndeshja me 30 pikë e Dirk Nowitzki në 2019 për Dallas Mavericks kundër Phoenix Suns.

Dhe ky nuk ishte rekordi i vetëm që James theu teksa luajti për Lakers të mërkurën mbrëma. James gjithashtu kaloi legjendën e Utah Jazz, Karl Malone me më shumë ndeshje 30 pikësh në NBA pasi mbushi 35 vjeç. James tani ka shënuar 30 pikë ose më shumë në 81 ndeshje që kur mbushi 35 vjeç në vitin 2019.