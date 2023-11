Shkarkuan trajnerin pas humbjes me Shqipërinë, kjo kombëtare emëron ‘timonierin’ e ri

Humbja në miqësoren ndaj Shqipërisë, me rezultatin 2-0 më 17 tetor, rezultoi fatale për trajnerin serb të Bullgarisë, Krstajiç, i cili u shkarkua, teksa drejtuesit e federatës bullgare, kanë emëruar ditën e sotme edhe “timonierin” e ri. Bëhet fjalë për 55-vjeçarin, Ilian Iliev, i cili do të vijojë të drejtojë edhe skuadrën e Çerno More, deri në fund të sezonit.









Iliev u prezantua ditën e sotme si trajneri i ri i Bullgarisë, ndërkohë që pas përfundimit të sezonit 2023-2023 ai do të jetë i angazhuar vetëm te ekipi kombëtar.