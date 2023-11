Ylli që po shkëlqen në Serinë A dhe titullari i kampionëve të Italisë, Interi kërkon dy “rivalë” për Asllanin

Interi duket se ka nisur të mendojë menjëherë për merkaton e verës, me Marotën dhe Auzilion që po bëjnë gati listën e transferimeve.









Emri i parë në listë është mesfushori që po shkëlqen me Monzën në Serinë A, Andrea Kolpani. Mesfushori po bën mjaft mirë këtë sezon duke marrë vëmendjen e shumë gjigandëve në Itali, por duket se në “pole position” është Interi.

I dyti është mesfushori që u shpall kampion në Serinë A me Napolin, Piotr Zielinski. Polaku duket se ka ndërmend që të largohet verën e ardhshme nga “axurrët” me parametra zero dhe zikaltrit janë gati të përfitojnë nga kjo gjë.

Kështu pritet të rritet akoma dhe më shumë rivaliteti për mesfushorin e Kombëtares shqiptare, Kristjan Asllani, i cili duhet të tregojë veten pjesën e mbetur të sezonit, në mënyrë që të bindë trajnerin Inzagi.

