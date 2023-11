Depresioni, stresi dhe pagjumësia, ja në çfarë moshe arrijnë kulmin problemet

Njerëzit në të 40-at dhe 50-at e tyre raportojnë më shumë probleme të shëndetit mendor, rritje të stresit, presionit dhe më pak kënaqësi nga jeta sesa më të rinjtë ose më të vjetërit.









Prandaj, kriza e moshës së mesme është shumë reale dhe ekziston, thonë ekonomistët nga Britania, SHBA dhe Singapori në një studim të lidhur të publikuar nga Byroja Kombëtare e Kërkimeve Ekonomike (NBER) të titulluar Kriza e moshës së mesme.

Njerëzit në të 40-at dhe 50-at e tyre janë gjetur të kenë kohën më të keqe dhe më stresuese të jetës së tyre, pavarësisht nga fakti se të ardhurat e tyre mund të rriten.

Gjithashtu, krijimi i familjes duket se nuk ndikon në situatën pasi të dhënat e hulumtimit tregojnë se të njëjtën krizë përjetojnë si ata që kanë fëmijë ashtu edhe ata që nuk kanë krijuar familje.

Një shpjegim i mundshëm i studiuesve është se fenomeni është për shkak të faktit se njerëzit e moshës së mesme mendojnë se kanë dështuar në qëllimet e tyre të jetës.

“Mosha e mesme është një kohë kur njerëzit kanë më shumë gjasa të vrasin veten, të kenë probleme me gjumin, kanë depresion klinik, kanë probleme me përqendrimin, harrojnë gjërat, ndihen nën presion në punë, vuajnë nga dhimbje koke torturuese dhe bëhen të varur nga alkooli,” autorët e studimit, dhe theksojnë se “diçka themelore nuk shkon me moshën e mesme”.

Termi krizë e moshës së mesme u krijua nga psikoanalisti Elliott Jaques në vitin 1965. Ai e përshkroi atë si grup ndryshimesh në identitetin e një personi që ndodh në kalimin në moshën e mesme, zakonisht nga 45 në 65 vjeç.