Dumani takohet me Kim në SHBA/ Ndihmës Sekretari: Do të vazhdojmë të mbështesë fuqishëm reformën në drejtësi

Kreu i SPAK, Altin Dumani, prej disa ditësh tashmë ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është takuar me zyrtarë amerikan si dhe agjentët e FBI-së.









Së fundmi Dumani është takuar dhe me Ndihmës Sekretari Jim O’Brien dhe ish-ambasadoren amerikane në Shqipëri, Juri Kim.

Ka qenë Ndihmës Sekretari Jim O’Brien, ai i cili nëpërmjet një reagimi në platformën “X”, ka ndarë momente nga takimi, ndërsa shkruan se “reforma në drejtësi që jep rezultate reale për popullin shqiptar duke treguar me veprime se askush nuk është mbi ligjin”.

“SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm reformën në drejtësi”, shkruan ai, ndërsa thekson se ajo është thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë në BE.

Reagimi i plotë

I kënaqur që takova shefin e SPAK-ut, Altin Dumanin. Është mbresëlënëse të shohësh reformën në drejtësi që jep rezultate reale për popullin shqiptar, duke treguar me veprime se askush nuk është mbi ligjin. SHBA do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm reformën në drejtësi, e cila është thelbësore për të ardhmen e Shqipërisë në BE.