Një film me ish-in/ Këtu janë 7 të famshëm të Hollivudit që luajtën në filma me ish-partnerët e tyre!

Aktori që luan Betty Cooper në serialin Riverdale, Lili Reinhart, duhet të vazhdojë të luajë së bashku me ish-in e saj, i cili gjithashtu luan në serialin hit, Cole Sprouse, edhe pse të dy kanë rënë dakord të ndahen.

Fillimi i lidhjes romantike të Lilit dhe Cole u zbulua në vitin 2018, kur ata ecën së bashku në tapetin e kuq të Met Gala, gjë që dukej se konfirmonte marrëdhënien e veçantë mes të dyve.

Megjithatë, në gusht 2020, Cole zbuloi se ai dhe Lili ishin ndarë përmes një postimi në Instagramin e tij personal.

“Unë dhe Lili u ndamë fillimisht në janar të këtij viti, duke vendosur të ndahemi përgjithmonë në mars”, ka shkruar Cole.

“Sa eksperiencë e pabesueshme që kam pasur, do të ndihem gjithmonë me fat dhe mirënjohës që pata mundësinë të bie në dashuri. Nuk uroj gjë tjetër veç sa më shumë dashuri dhe lumturi në të ardhmen. Gjithçka që do të them për këtë, çfarëdo që të dëgjoni nuk është” nuk ka rëndësi,” përfundoi Cole.