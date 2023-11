Rama batuta me socialistët e Fierit: Vetëm kur rri gjatë në krye të PS, të del zorra qorre si problem

Kryeministri Edi Rama në Asamblenë e PS-së në Fier është ndalur te autonomia e spitalore, duke thënë se duhet të shtrihet në të gjithë vendin për të rritur cilësinë e shërbimeve dhe për të ndalur korrupsionin.









Nga Rama nuk kanë munguar as batutat, i cili u shpreh se socialistët nuk kanë probleme me shëndetin, por vetëm kur rrini gjatë në krye të PS dhe keni të bëni me ata që keni përballë të del zorra qorre, duke iu referuar vetes.



“Fieri ka një spital që ju e dini më mirë ose e keni dëgjuar se ju jeni në Asamble dhe nuk keni nevojë për mjekë, jeni të fortë. Vetëm kur rrini gjatë në krye të PS dhe keni të bëni me ata që keni përballë të del zorra qorre, por ndryshe jeni në rregull.

Autonominë spitalore duhet ta shtrijmë në të gjithë vendit që të rritet shërbimi dhe të bie korrupsioni i bakshishit”, tha Rama.

Kreu i qeverisë foli dhe për digjitalizimin, ku tha se do të përdorin Inteligjencën artificiale për shërbime të mëdha të vendit

“Tjetra është digjitalizimi, që është shtrirë në shumë sektorë, por po hyjmë në programe tjera të avancuara me AI që do të bëjnë shërbime të mëdha të vendit. Do të rrisë një kapacitet që ndikon drejtpërdrejt në ekonomi”, tha Rama.