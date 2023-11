“Ti je askushi”/ Debat i ashpër, Ylli Rakipi ia thotë hapur Endri Shabanit: Edhe sikur të vdesë Berisha me Ramën, ti kurrë nuk do të vish në pushtet

Një debat i ashpër është zhvilluar gjatë mbrëmjes së djeshme në “Të Paekspozuarit”, ku drejtuesi i këtij emisionin Ylli Rakipi me kreun e “Nisma Thurje”, Endri Shabanit, ku temë dite ishte zhvillimet e fundit politike në vend.









Në argumentin e tij Shabani këmbënguli se Sali Berisha duhet të largohet nga politika ndërsa Rakipi i i replikoi se këtë e vendos vota dhe se Shabani me partinë e tij duhet ta mundin Berishën me vota dhe jo ti kërkojnë të dalë në pension apo ta heqë SPAK-u.

Në debat e sipër, Rakipi i tha me ironi kreut të “Nisma Thurje” se duhet të vdesë Rama me Berishën që ai të vi në pushtet.

Pjesë nga debati:

Ylli Rakipi: Po më bën përshtypje që dy njerëz që e dashurojnë SPAK-un më shumë, janë Endri Shabani dhe Edi Rama. Shumë e habitshme.

Endri Shabani: Dhe ti dashuron Sali Berishën. Po çi ke këto?

Ylli Rakipi: Unë dua Sali Berishën? Këtu në emision i kam thënë, pse nuk ikën. Sali Berisha ka qenë shumë vite në pushtet, po unë nuk mund ti them si ti, ik që të vij unë!

Endri Shabani: Ti nuk i thua se je mosha e Berishës, kurse unë jam i ri. Dhe unë e kam parë Berishën që 5 vjeç. Kam 32 vjet.

Ylli Rakipi: Sali Berishën ti duhet ta mundësh me votë!

Endri Shabani: Po ti thua se ky vjedh votat.

Ylli Rakipi: Kush vjedh votat?

Endri Shabani: A po thua se sistemi zgjedhor vjedh votat, se ka paramilitarë që hyjnë në zgjedhje dhe kur humbet Sali Berisha, paska vjedhur pala tjetër. Kur fiton Sali Berisha para meje, e do populli.

Ylli Rakipi: Nëse ti ke idenë se duhet të vdesin Sali Berisha dhe Edi Rama që të vish ti, kurrë nuk vjen ti.

Endri Shabani: E ke gabim. Më pyete pse i kam thënë Berishës largohu. Sepse në vendet demokratike, njerëzit mbyllin ciklin dhe largohen.

Ylli Rakipi: Jam me ty.

Endri Shabani: Frika e tij ishte se a të iki unë dhe të vish ti.

Ylli Rakipi: Po si ikën ky?

Endri Shabani: Nëse këta qëndrojnë me struktura antiligjore, padyshim me SPAK do të ikin, sepse shikoje se si e ka listën e pasurisë ai. Ai nuk ka qëndruar në pushtet me mënyra demokratike. Ka marrë peng partinë e vet, ka marrë peng një pjesë të opozitës dhe unë jam në bindjen time se Edi Rama është gjithë kohës sponsor i tij. Kështu që ai do të ikë edhe me SPAK. Pjesa tjetër do të ikë duke bindur njerëzit që të dalin dhe të votojnë kundër klasës së vjetër politike. Në këtë pikë ti je më afër Sali Berishës se afër meje.

Shabani – Ama nuk kam asnjë kusur mbi supe!

Rakipi – Si mund të kesh kusure, kur nuk je askushi?

Shabani – Hapu rrugën të rinjve se ka gazetarë të rinj.

Rakipi – Le të vijnë, nuk e bëjnë dot! Unë të kam ftuar se thua të ikë Sali Berisha. Të kam thirrur të flasësh si politikan. Sa vota ke marrë?

Shabani – 11 mijë vota.

Rakipi – Asgjë nuk janë, ti je një hiç. Përse do vish për shqiptarët? Ti je këtu dhe nuk po thua asgjë.

Shabani – Për ta shpëtuar Shqipërinë nga ju.

Rakipi – Po ca lidhje kam unë?

Shabani – Sepse ti je pjesë e kësaj!

Rakipi – Çfarë përfaqëson ti?

Shabani – Përfaqësoj një brez që ka lindur dhe është rritur me ty në TV.

Rakipi – Berisha ka ikur, ti nuk vjen dot.

Shabani – Ty nuk të nderon që u thua njerëzve ti nuk vjen dot.

Rakipi – Sa vjet ke në politikë?

Shabani – Dy!

Rakipi – Sa votues ke?

Shabani – Janë 11 mijë njerëz që nuk të kanë dëgjuar ty.

Rakipi – Jam i sigurt që më kanë dëgjuar sepse unë matem me audiencë, ti matesh me vota. Mua më heq audienca, ndërsa ty vota!

Pse më gënjen mua, thua kam dy vjet në politikë? Ke qenë me Kreshnik Spahiun.

Shabani – Kur AK u bë parti nuk kam qenë anëtar. Kam mbështetur kauzat e tyre.