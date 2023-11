Gjermani/ Mbyllet aeroporti i Hamburgut, një person i armatosur depërtoi portën me automjetin e tij

Autoritetet gjermane kanë qenë në gatishmëri pasi një person i armatosur sulmoi aeroportin e Hamburgut dhe goditi portën me automjetin e tij.

Personi qëlloi dy të shtëna në ajër, tha një zëdhënës i policisë federale të shtunën mbrëma. Trafiku ajror në aeroportin e Hamburgut u ndal menjëherë, tha policia, dhe terminalet u mbyllën gjithashtu.

JUST IN: Standoff at Germany’s Hamburg Airport after car crashes through gate, driver is armed and holding 2 children pic.twitter.com/BgqQJx1f6S

— BNO News (@BNONews) November 4, 2023