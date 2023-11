Këto shenja kanë më shumë gjasa të mbetet vetëm në jetë

Ose sepse preferojnë një mënyrë jetese të pavarur , ose sepse nuk mund të gjejnë kurrë një partner që plotëson standardet e tyre, disa njerëz janë përgjithmonë beqarë. Ata shkojnë në ngjarje sociale të pashoqëruar dhe argëtojnë miqtë e tyre me histori për jetën e tyre të paqëndrueshme të dashurisë. Astrologët thonë se kjo veçori mund të ketë të bëjë me shenjën e tyre të zodiakut. Lexoni për shenjat e horoskopit që kanë më shumë gjasa të mbeten beqare në jetë. Cili kryeson listën?









Akrepi

Akrepët priren të kenë marrëdhënie të trazuara – dhe nëse nuk janë të gatshëm të rriten ose nuk mund të gjejnë një partner që është i gatshëm t’i durojë ata, ndoshta do ta kenë të vështirë të mbajnë diçka të qëndrueshme. Xhelozia, dyshimi, kërkesat e larta, ngatërresat me veten dhe mbi të gjitha me të tjerët janë vetëm disa pika në oqeanin e sfidave romantike të një Akrepi. Ata shpesh kanë frikë të zhvillojnë ndjenja të thella dhe mund të ndjekin marrëdhënie fizike mbi ato emocionale.

Shigjetari

Shigjetari nuk ka durimin për të duruar vështirësitë që vijnë shpesh me marrëdhëniet afatgjata.

“Jeta është shumë e shkurtër dhe ka kaq shumë gjëra për të zbuluar, saqë nëse lindin probleme në marrëdhënien tonë, pse ta torturojmë njëri-tjetrin?” . Kjo është mendësia e Shigjetarit dhe kjo është arsyeja pse nuk është e lehtë të krijosh marrëdhënie të qëndrueshme. Përjashtimi i vetëm është nëse ai gjen një partner që e do aventurën, lirinë dhe eksplorimin.

Ujori

Ujorët nuk e vlerësojnë dashurinë aq shumë sa gjërat e tjera si miqësitë, rritja shpirtërore dhe lidhjet shpirtërore. Përveç kësaj, ata janë shumë të pavarur dhe shpesh i shohin marrëdhëniet serioze si një kërcënim për autonominë e tyre. Megjithatë, nëse ata gjejnë një partner që mund të bëhet miku i tyre më i mirë, të ndajnë interesa të përbashkëta, të përfshihen në biseda kuptimplota dhe të mos i bëjnë presion, ata me kënaqësi do të hedhin spirancën në këtë port. Çështja është të gjesh atë një person. Ekscentriciteti i tyre dhe të menduarit ekstrovert shpesh fitojnë dhe i lënë ata si shenjën që ka më shumë gjasa të mbetet vetëm në jetë.