Lufta në Izrael/ Sulm i ashpër Erdogan, tërheq ambasadorin nga Tel Avivi

Zhvillimet në tabelën diplomatike të shahut të Lindjes së Mesme janë të ethshme me Rexhep Tajip Erdogan që kritikoi ashpër Izraelin dhe vetë Benjamin Netanyahun për bombardimet në Gaza.









Madje Ankaraja tërhoqi ambasadorin e saj në Izrael dhe ministrin e Jashtëm amerikan, Anthony Blinken, po e vendos në agjendën e tij vizitën në Turqi si një emergjencë pas turneut të tij të dytë në Lindjen e Mesme.

Blinken do të vizitojë Turqinë të dielën për dy ditë, përpara takimeve të tij me ministrat e jashtëm arabë në Aman të Jordanisë dhe vizitës së tij në Izrael. Të hënën, Blinken do të takohet me homologun e tij turk Hakan Fidan.

Për momentin mbetet e paqartë nëse kreu i Departamentit të Shtetit do të takohet me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan, megjithëse zyrtarët që e shoqërojnë e konsiderojnë të mundshme një mundësi të tillë.

Njoftimi vjen menjëherë pasi presidenti turk ‘qëlloi me armë ndaj të gjithëve’, duke thënë se “Benjamin Netanyahu nuk është më bashkëbiseduesi ynë, ne e fshimë atë” dhe më pas tërhoqi ambasadorin e Turqisë në Izrael në Ankara për konsultime, pa e hequr nga objektivi i tij dhe SHBA.

Press Release Regarding Recalling of Our Ambassador in Tel Aviv, H.E. Mr. Şakir Özkan Torunlar, to Ankara for Consultations https://t.co/POmJwwXVg6 pic.twitter.com/KiRf0XqTfi — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 4, 2023

Shtesa e minutës së fundit

Edhe pse pala turke e donte me zjarr vizitën e Blinken, duke bërë rrjedhje përkatëse, publikimi i programit të tij origjinal ndoshta shkaktoi zhgënjim, pasi ministri amerikan nuk do të kalonte nga Ankaraja.

Megjithatë, Blinken e la Izraelin duarbosh të premten, ndërsa i bëri thirrje udhëheqjes që të bëjë më shumë për të mbrojtur civilët në Rripin e Gazës. Takimi i pafrytshëm ndoshta çoi në shtimin e Turqisë në program. Në Ankara, Blinken “do të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së jetës civile në Izrael dhe Rripin e Gazës”, tha Departamenti i Shtetit i SHBA-së, ndërsa ai pritet të diskutojë angazhimin e përbashkët për “shpërndarjen e shtuar dhe të qëndrueshme të ndihmës humanitare që shpëton jetë për civilët në Gaza”, si dhe sigurimin që palestinezët të mos zhvendosen me forcë.

Turqia tërheq ambasadorin e saj në Tel Aviv

Ndërkohë, Ministria e Jashtme turke njoftoi sot tërheqjen e ambasadorit të Turqisë në Tel Aviv për konsultime, duke acaruar më tej marrëdhëniet tashmë të acaruara me Izraelin, me rastin e luftës me Hamasin. Në njoftimin e saj, Ministria e Punëve të Jashtme turke përmend “tragjedinë humanitare në Gaza për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite ndaj civilëve dhe refuzimin e Izraelit të thirrjeve për armëpushim” si arsye për lëvizjen e saj.

“Për shkak të tragjedisë humanitare në Gaza për shkak të sulmeve të vazhdueshme izraelite ndaj civilëve dhe refuzimit të thirrjeve të Izraelit për armëpushim dhe shpërndarjes së papenguar të ndihmave humanitare, është vendosur që të tërhiqet ambasadori ynë në Tel Aviv, z. Sakir Ozkan Torunlar, në Ankara për konsultime”, thuhet konkretisht nga Ministria e Jashtme turke.

Më herët, presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan, i kthyer nga Kazakistani, kishte deklaruar se “Netanyahu nuk është më një person që mund të konsiderohet në asnjë mënyrë bashkëbiseduesi ynë, ne e fshimë dhe e hodhëm jashtë”.

Presidenti turk sqaroi se ndërprerja e plotë e marrëdhënieve, veçanërisht në diplomacinë ndërkombëtare, nuk është e mundur dhe tha se me ministrin e Jashtëm Hakan Fidan dhe kreun e shërbimeve sekrete, Ibrahim Kalin, do të vazhdojnë të përdorin të gjitha mjetet diplomatike.

Tashmë, siç bëri të ditur ai, Ibrahim Kalin është në kontakt me palën izraelite, ndërsa bisedon si me palën palestineze ashtu edhe me Hamasin.

“Qëllimi ynë është të arrijmë paqen përfundimtare në çështjen izraelito-palestineze. (…) Ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka që duhet për të ndaluar gjakderdhjen dhe për të vendosur paqen. Qëllimi ynë është të arrijmë një paqe të qëndrueshme dhe të qëndrueshme që do të sjellë lehtësim për rajonin dhe vendin tonë. Ne po bëjmë thirrje për të siguruar që, për shembull, duam t’i sjellim të gjitha palët përkatëse në një konferencë”, tha ai.

“Ne jemi gati të marrim detyrën garantues në Gaza”

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, Erdogan tha se bota po pyet se çfarë do të ndodhë në Gaza pas përfundimit të konfliktit dhe iu referua vullnetit të tij që Turqia të marrë përsipër si një vend garantues si në Qipro.

“Për çështjen e dorëzanisë kemi folur dhe flasim që në fillim të ngjarjeve. Ne kemi thënë se nëse Turqia ka një detyrë garantuese, ne jemi të gatshëm ta marrim përsipër këtë detyrë, mund të bëhemi një vend garantues. Në Qipro, Greqia mund të jetë një vend garantues, Mbretëria e Bashkuar mund të jetë një vend garantues, dhe nëse Turqia është një vend garantues, pse të mos ketë një strukturë të ngjashme në Gaza? Çfarë mund të jetë më e natyrshme sesa Turqia të jetë një vend garantues në Gaza? Me fjalë të tjera, edhe atje mund të marrim rolin e vendit garantues. Se çfarë forme do të marrë kjo, koha do ta tregojë”, tha ai, duke thënë se ka një strukturë që është formuar nga ky sfond historik. “Ne si Turqi duhet të marrim një rol udhëheqës. Ky do të jetë një zhvillim që pothuajse do të formësojë historinë, të tashmen dhe të ardhmen”.

“Ne nuk do ta lëmë Gazën vetëm dhe të pafuqishëm”

Presidenti turk iu referua edhe nismave të ndërmarra nga vendi i tij për Rripin e Gazës. Siç tha ai, është në kontakt me vendet e tjera të rajonit, si dhe me organizata si OBSH.

“Ne nuk do ta lëmë Gazën vetëm dhe të pafuqishëm. Ne kemi dërguar të gjitha llojet e pajisjeve mjekësore, përfshirë mjekët, në Egjipt dhe do të dërgojmë të tjera. Për sa kohë që ne mund të sigurojmë një armëpushim humanitar dhe ta kthejmë atë në një armëpushim të përhershëm”, tha ai.

Në të njëjtën kohë, ai akuzoi të gjithë Perëndimin dhe veçanërisht Amerikën se janë në anën e Izraelit. “Ne duam që Gaza të jetë një zonë paqësore brenda kufijve të vitit 1967, me integritet gjeografik, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet, si një pjesë integrale e një shteti të pavarur palestinez”, përsëriti ai, duke shtuar se formula të tjera po konsideroheshin.

“Nuk do të ketë paqe në rajon derisa të vendoset një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme në rajon. Shtetet që falin masakrat e Izraelit dhe qëndrojnë pas Izraelit edhe me rrezikun e shkeljes së vlerave që mbrojnë e dinë këtë. Ne mbështesim formula që do të sjellin paqe dhe qetësi në rajon. Ne nuk mbështesim planet që do të errësojnë më tej jetën e palestinezëve dhe gradualisht do t’i fshijnë ata nga skena e historisë”, tha ai. Në fakt, ai tha se formulat që e bëjnë Izraelin “më të pamatur, duke vrarë civilë pa u mbyllur syri, duke hedhur bomba mbi foshnjat me qefin dhe të plagosur në spitale, nuk janë zgjidhje për ne, por burim falimentimi”.

“Ata po inkurajojnë Izraelin të vrasë më shumë foshnje”

Presidenti turk i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos injorojë parimet e veta. “Sikur të mos mjaftonte që ata injorojnë masakrën e palestinezëve, ata garojnë për të përqafuar Izraelin dhe për ta inkurajuar atë të vrasë më shumë foshnje”, tha ai.

Në të njëjtën kohë, ai akuzoi Izraelin për një hap të gabuar, i cili errësoi të ardhmen e tij. “Sigurisht, personi nr. 1 përgjegjës për këtë është vetë kryeministri izraelit Netanyahu, dhe tani e tutje fjalimet kundër Netanyahut kanë filluar në Izrael”.

Në të njëjtën kohë, tha ai, Izraeli po përpiqet qëllimisht të shembet sistemi shëndetësor në Gaza, ndërsa komuniteti ndërkombëtar mbyll një sy ndaj kësaj mizorie dhe lejon që civilët, të sëmurët dhe foshnjat që kanë nevojë për kujdes të vdesin.

“Siç e dini, në zonë nuk ka energji elektrike, infrastruktura është e dëmtuar, spitalet nuk janë të sigurta, infrastruktura mjekësore është e pamjaftueshme. Ne e dimë se edhe procedurat kirurgjikale duhen bërë pa anestezionuar pacientët. Ne kemi bërë të gjitha përgatitjet tona për të trajtuar pacientët, nga ngritja e spitaleve në terren deri tek dërgimi i anijeve spitalore”, shtoi ai.