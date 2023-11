Model i staturës politike perendimore në Ballkan!

Të sqarohemi qysh në fillim, nuk e kemi fjalën për kuptimin e parë të fjalës “ staturë” dmth shtatlartësinë apo madhësinë trupore të një personi dhe lider. Por për staturën si dukuri thelbësore te liderët dhe personalitetet e shquara politike. Më konkretisht janë ato cilësi të cilat si çdo njeri dhe zyrtar tjetër por veçanërisht një president/kryeministër e bëjnë më popullor, më karizmatik, i japin një imazh më tërheqës, duke e bërë shumë më të votueshëm dhe fitues në betejat politike.

Natyrisht, për suksesin e kreut të një shteti ose qeverie rëndësi vendimtare kanë përmbajtja, mesazhet dhe aftësitë drejtuese, si në opozitë dhe në pushtet. Megjithatë, ato lidhen ngushtë me staturën e tij, sepse idetë, projektet dhe vizionet përcillen me jehonë dhe efektivitet publik nëpërmjet kësaj stature; në mënyrë të përmbledhur ajo përbëhet nga gjuha dhe sjellja politike, kodi i veshjes, etika, “higjiena” në të folurit publik, integriteti moral, pozitiviteti, vërtetësia dhe dinjiteti.

Kjo është aq e vërtetë, sa ndonëse dhe vazhdojnë të debatohen dhe kritikohen për përmbajtjen e politikave të tyre në të kaluarën, ka një konsensus pothuajse total kur vjen puna për staturën emblematike të Kenedit, Reganit dhe Klintonit, De Gol dhe Mitterand, Çurçill dhe Thatcher, Willy Brandt, Kohl dhe liderëve të tjerë.

Megjithë përpjekjet në këto 32 vitet e fundit në Ballkanin Perendimor, në përgjithësi, statura e lidershipit politik ka mbetur tejet deficitare. Pengesë këtu janë trashëgimia komuniste, mungesa e përgatitjes së liderëve tanë në shkolla elitare politike, mentaliteti i lidershipeve politike me reminishenca primitive, etj.

Gjithsesi, mund të vërehet se në këtë fushë risitë më të mëdha në këtë fushë janë në Prishtinë. Duke filluar nga statura madhështore e emblematikut Ibrahim Rrugova, për të vijuar te ish Presidenti Thaçi dhe Kryeministri Haradinaj. Vitet e fundit ka dalë dhe më shumë në pah Kryeministri Albin Kurti, i cili po shpërfaq një staturë perendimore, e cila, siç do ta shtjellojmë më poshtë është vërtet model.

Së pari, Kryeministri Albin Kurti përfaqëson në rajonin tonë liderin më të ri në moshë, mentalitet dhe në pushtet, por me përvojë të gjatë dhe aktive në krye të opozitës më të madhe në vend; ish i burgosur politik i rregjimit serb, fitues bindës në zgjedhje të lira dhe të ndershme, si në asnjë vend tjetër të rajonit.

Treguesi tjetër ndoshta dhe më i rëndësishëm dallues i staturës politike Kurti është integriteti i tij absolut moral, qytetar dhe politik, i pastër dhe i lirë jo vetëm nga aferat dhe skandalet, por dhe nga insinuatat apo qoftë dhe thashethemnaja për korrupsion, shpërdorim posti, nepotizëm, etj. Ky virtyt sublim merr dhe më shumë rëndësi në rajonin tonë të njohur për trafiqet e paligjshme, ku morali dhe ndershmëria duket se po zhvlerësohen dhe në radhët e liderëve politikë.

Më tej, Kurti dallon nga gjuha dhe sjellja e kulturuar dhe e moderuar politike në komunikimin zyrtar dhe publik. Me plot përmbajtje, me gjuhë të qetë, jo sulmuese, të matur dhe pa asnjë tepërim. Me një të folur publik brenda dhe jashtë vendit të saktë, të mirëpeshuar dhe ekuilibruar, “pa i rënë në qafë” kurkujt, pa goditje personale të kundërshtarit politik, pa “ u hedhur degë më degë” por direkt e në thelb të problemit. Ashtu si homologët e tij perendimorë, Kurti nuk hyn dhe nuk merret me emra dhe histori, por me dukurinë përmbajtësore, jo me gjyqe por me kapërcim të problemit, jo me akuza e blla blla blla por me oferta për zgjidhje.

Në ligjërimin e tij publik nuk gjen kunja, thumba, insinuata, barcoleta dhe batuta. Sepse ato nuk janë pjesë e ligjërimit dhe zhargonit të një lideri perendimor; përjashtim bën përdorimi i tyre në fushatat zgjedhore, por dhe aty sipas parimit “ gjella me kripë dhe kripa me karar!” Kurti është i ndërgjegjshëm se atë e kanë zgjdhur si Kryeministër për të qeverisur dhe jo për gaztor e batuta, për të cilat ka boll aktorë dhe komikë! Por, edhe pse flet thjeshtë, açik dhe pa dorashka, ai është tejet i kujdesshëm, duke u shfaqur kudo si Kryeministër i të gjithëve, madje dhe atyre që kanë votuar kundër, pa ofenduar kërkënd për bindjet e tij partiake!

Vlen të theksohet se këtë komunikim Kurti e shoqëron përherë me një kod veshje zyrtar, klasik në stil dhe në ngjyra, pa asnjë shtojcë dhe eksperimentime moderniste për t’u dalluar nga të tjerët. Ashtu si gjithë liderët perendimorë, dhe me këtë kod veshjeje, ai jep mesazhin domethënës për bashkëqytetarët e vet se atë e kanë përherë atje, në krye të detyrës, pranë dhe në shërbim të tyre.

Kurti nuk është omniprezent, nuk merr pjesë në çdo lloj eventi, por dhe kur është i pranishëm, nuk flet në çdo rast. Jo si ndonjë tjetër gjetkë në rajon që nuk le rast pa shkuar dhe pa folur si gjitholog dhe kur nuk ka më mesazhe flet broçkulla dhe batuta, duke e ulur shumë pjacën dhe staturën kryeministrore! Kurti flet vetëm në disa prej tyre, duke lënë ekspertët, qeveritarët e tjerë të flasin, sipas fushës. Përvoja perendimore tregon se nuk ka pse një kryeministër/president të flasë me vend dhe pa vend në çdo veprimtari ku merr pjesë. Nuk i bie autoriteti nëse i ikën një rast pa folur, sepse prania e tij flet më shumë; ajo e lartëson atë dhe ekipin shoqërues.

Sjellja dhe etika pozitive, me vështrimin drejt të ardhmes, drejt zgjidhjeve dhe jo zgjedhjeve e ngërçeve është tipar tjetër dallues i Kryeministrit Kurti. Nën shembullin e liderëve të shquar perendimorë, ai prononcohet me përparësi për çka u arrit e jo për dështime, jo për atë çka ikur por çka duhet bërë dhe shpresohet të arrihet; në çdo rast me urtësi, moderacion dhe pozitivitet.

Këtë qetësi dhe logjikë të fortë shtetërore Kurti e ka shfaqur dhe në momentet më të tensionuara të krizave dhe konflikteve, sidomos mbas 24 shtatorit, sulmit terrorist në Banjskë, masave kufizuese të BE-së dhe takimeve të dështuara aspak për faj të tij në Bruksel dhe gjetkë. Pa kurfarë paniku, inati, nervozizmi, duke mbajtur përherë lart statusin dhe staturën e Kryeministrit.

Këto qëndrime të pjekura dhe vizionare u panë dhe në rastin e përplasjeve me Kryeministrin Rama në muajt e fundit për shkaqe tashmë të njohura. Kurti ka reaguar përherë i qetë, me heshtje proverbiale, jo “ majë më majë” i vetëdijshëm për thënien tonë të urtë se “ uthulla e fortë prish enën e vet”! Ai ka reaguar me akte dhe veprime, hera herës dhe me ndonjë tepëri të vogël por të justifikueshme, si për t’i thënë palës sonë që “ t’i vinte gishtin kokës”; që të mos hidhej sa andej e këndej me ide dhe projekte që nuk ia kishte kërkuar njeri, por para së gjithash të komunikonte me Kurtin, madje, veç të tjerash, përpara se të fluturonte në Bruksel, të shkonte në Prishtinë, se 2 orë larg është nga Tirana!

E trishtë, por gjithë atyre veprimeve kundrapedal të Tiranës zyrtare, në korrik Kurti nuk kishte si ta priste Ramën në Prishtinë, e as t’i vinte në Tiranë, duke pritur Samitin e Procesit të Berlinit më 16 Tetor; veçse të gjitha këto Kurti i kaloi pa prononcime dhe deklarata mediatike, pa qortime, pa i treguar gishtin, pa u dhënë mend të tjerëve nëpër rrjete sociale dhe televizione. Heshtja dhe përmbajtja e tij ishin përgjigje e mençur diplomatike dhe vëllazërore, duke na rikujtuar që të jemi më të kujdesshëm, se për Kosovën ka boll burra të tjerë shumë më të mirë dhe të zotët se ne në Uashington, Bruksel, Paris, Berlin, Romë, madje dhe në Prishtinë.

Edhe kritikave më të fundit të Tiranës zyrtare nga Kuvendi dhe forume të tjera, Kurti nuk iu përgjigj me “ të njëjtën monedhë”, por me pozitivitet sipas parimit “ ti me gurë, unë me bukë”; duke konfirmuar hapat dhe arritjet shumëplanëshe ndërmjet dy vendeve tona vëllezër dhe me një homazh të ndjerë kushtuar gjigandëve të letërsisë sonë, Migjenit dhe Agollit, në përvjetorin e ditëlindjes së tyre!

Po ashtu, “Ballkanin e Hapur” për të cilin ndaj Kosovës ka patur shumë divesion, debate dhe diskutime të ndezura më së shumti nga Tirana zyrtare, Kryeministri Kurti e ka kundërshtuar me vendosmëri, por me finesë, gjuhën dhe etikën e duhur politike dhe diplomatike, pa etiketime vulgare, me pak fjalë por me shumë simbolikë. Pa zhurmë, potere dhe grindje e deklarime të mëdha nëpër forumet ndërkombëtare dhe rajonale. Ai e ka mohuar “Ballkanin e Hapur “ duke pohuar Tregun e Përbashët Europian, CEFTA-n dhe sidomos Procesin e Berlinit. E ka shoqëruar këtë kundërshtim dhe me një sens të hollë humori politik, duke shijuar kafenë me bashkëpuntorët e tij në « Ballkonin e Hapur» te selia e Kryeministrisë!

Tani, Kurtin e kritikojnë për mungesë konseguence lidhur me Asociacionin e komunave me shumicë serbe të cilin ai e pat kundërshtuar në opozitë 10 vite më parë. Mirëpo kritizerët harrojnë se politika dhe diplomacia zhvillohen në dinamikë të përhershme. Vërtet që Kurti ishte kundër Asociacionit, por ja që ai u miratua atëhere, u bë fakt i kryer dhe nuk ka se si çbëhet. Por më 2015 Gjyata Kushtetuese e kundërshtoi në shumë pika. Veç kësaj, ashtu si atëhere dhe sot, Asociacionin e kërkojnë me këmbëngulje SHBA-të dhe BE-ja. Pa të nuk ka përparim, nuk ka njohje të Kosovës, etj. Ndaj, me të drejtë Kurti e pranoi, me një lëvizje të behtë diplomatike, duke “kapur gafil” jo vetëm Vuçiç por dhe liderët europianë. Pastaj, po, Kurti e pranoi Asociacionin, veç jo “tafti bafti”, por me kushtin që Serbia të bëjë njohjen ’de fakto’; ky draft do të kalojë për vlerësim edhe në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, duke shmangur çdo rrezik për një përsëritje të Republika Srpska.

Dhe sërish, Kurti po sillet si politikan i përgjegjshëm, pa bujë dhe zhurmë, pa deklarime mediatike, duke trajtuar dhe zgjidhur problemin me te gjitha mjetet politike dhe Kushtetuese, e jo « hidh e prit » me debate dhe sherrnaja të dhunshme!

Tani raste dhe sebepe për t’u kapur ka plot, por këtu dallon Kurti si lider vizionar, që sheh më larg, nga e ardhmja, nga rezultati dhe produkti i qeverisjes së vet.

Së fundi, këtë gjuhë dhe sjellje politike dhe diplomatike Kryeministri Kurti e ndjek me kujdes dhe pa tabu edhe ndaj vendeve partnere, BE-ja dhe SHBA-të. Me mirënjohje për mbështetjen e tyre të vazhdueshme, por kur e do rasti dhe me rezervat dhe kundërshtitë e rastit, për të mirën e punës, si mes aleatësh. Në këtë drejtim ka bërë dhe gabime taktike, me ose pa dashje, por dhe ndërkombëtarët nuk janë pa gjë në këtë mes. Për të qenë të sinqertë, dhe ata kanë fajet dhe kusuret e tyre për dështimin e deritanishëm të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës.

Mirëpo, çuditërisht, ka politikanë, opinionistë dhe ekspertë, të cilët i gjykojnë ende vendimet dhe veprimet politike me kutin apo kandarin e monizmit. A thua se të kundërshtosh një mendim, version dhe sugjerim të aleatëve tanë të mëdhenj qenka gati gati krim, sikur ata të ishin mitikë, kur dhe vetë ata e pranojnë se nuk janë të tillë!? Kjo mund të qëndronte deri 20 vite më parë, por jo tani, kur dhe vendet tona kanë goxha përvojë. Vetëm me një oponencë të tillë, pse jo dhe nga vende të vogla, siç ndodh dhe brenda BE-së ku “të mëdhenj e të vegjël” janë të barabartë, mund të shmangen ose minimizohen gabime gjeopolitike dhe nga aleatët tanë. Po, ata duhen dëgjuar, por me rezervat e rastit, ama jo vetëm se kanë fuqinë por jo të drejtë, ndërsa ne të vegjëlit kemi të drejtë por jo fuqinë! Te dya bashkë, doemos!