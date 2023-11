Në gjurmët e Claudia Schiffer dhe vajza e saj – Kush është 18-vjeçarja Clementine

Clementine Poppy lindi më 11 nëntor 2004 në Westminster, Londër. Vitet e fundit emri i saj është përfolur shumë në mediat ndërkombëtare.









Shkak nuk janë vetëm prindërit e saj të famshëm, pasi ajo është vajza e Claudia Schiffer dhe regjisorit të mirënjohur Matthew Vaughn, por edhe prania e saj mbresëlënëse, si dhe fillimi i saj në fushën e modelingut.

E rritur në një familje të lidhur ngushtë dhe mbështetëse, ajo pati fatin të kishte mbështetjen e pandarë të prindërve të saj që në momentin e parë që foli me ta për planet e saj profesionale. Është fëmija i dytë që Claudia Schiffer pati me Matthew Vaughn pas martesës së tyre. Çifti u martua më 25 maj 2002, në Shibling, Angli dhe mirëpritën në botë fëmijën e tyre të parë, Caspar Matthew, një vit më vonë, në 2003. Në vitin 2004, modelja solli në jetë edhe vajzën e tyre, Clementine.

Cosima Violet, e cila është edhe më e vogla e familjes, ka lindur më 14 maj 2010. Claudia Schiffer dhe Matthew Vaughan kanë bërë një përpjekje të madhe ndër vite për të mbajtur jetën e fëmijëve të tyre private, duke i mbrojtur ata nga mediat kureshtare.

Vetë Clementine mban një prani të ulët në mediat sociale. Llogaria e saj në Instagram ka gati 9.5 mijë ndjekës.

Pavarësisht profilit të ulët, me mbështetjen e nënës së saj, ajo u fut në botën e modelingut. “Nëse ajo vërtet dëshiron ta bëjë këtë, unë do ta mbështes sepse kam pasur vetëm përvoja pozitive”, tha Claudia Schiffer për Bild. “Unë do ta ndihmoja atë të gjente agjentin e duhur. Por do të preferoja që ajo të mos fillonte shumë e re”.

Në dhjetor 2021, Clementine u shfaq në premierën e filmit “The King’s Man”, e shoqëruar nga Claudia Schiffer, duke rezultuar në shumë diskutime. Në fakt, shumica e publikimeve folën për ngjashmërinë e saj të mahnitshme me nënën e saj.

Karriera e saj e modelimit filloi kur ajo bashkëpunoi me Claudia Schiffer në një koleksion të kufizuar të pjesëve të modës të viteve 1990 në bashkëpunim me Super Real.

