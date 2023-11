Ngjashmëria e saj e madhe me vajzën që…/ Taylor Swift është një klon i ar-satanistes LaVey, thotë teoria e konspiracionit

Një teori e re konspirative “shpërtheu” në Hollywood pas përfundimit të turneut “Eras Tour” nga Taylor Swift.

Një seri rastësish e kanë sjellë artisten numër 1 në botë për momentin, në qendër të një debati rreth Satanizmit dhe simboleve pagane. Teoricienët e konspiracionit të mediave sociale po analizojnë gjithçka që ka të bëjë me pamjen e saj, “efektet anësore” të koncerteve të saj në publik dhe rritjen gjithnjë e më të madhe të Swift-it, si artistikisht ashtu edhe financiarisht.

Nga ngjashmëria e saj me ar-satanisten LaVey te “ceremonitë e shtrigave” në turneun e saj, versionet se kush është në të vërtetë 34-vjeçarja variojnë nga përfshirja e saj me Satanizmin deri te vrasja dhe klonimi i saj.

Ngjashmëria me ish-satanisten Zina LaVey

Arsyeja e parë ishte ngjashmëria e madhe që paraqet me Zina LaVey, një nga përfaqësueset e Kishës së Satanit dhe vajzën e themeluesit të saj. Teoria se Swift është vazhdimi i familjes LaVey ka ekzistuar prej disa vitesh, por është harruar kryesisht.

You have to admit Taylor Swift shares an uncanny resemblance to Zeena LaVey, who was the daughter of Anton Lavey, the founder of the Church of Satan pic.twitter.com/1CrJmI1WCr

Megjithatë, shumica e asaj që ndodhi në turneun e saj e solli atë në sipërfaqe.

Amnezia e spektatorëve

Në fillim të verës dhe ndërkohë që biletat “e arta” për koncertet e Swift ishin shitur, disa nga fansat e saj që e panë personalisht, u ankuan se kishin përjetuar një lloj amnezie gjatë një koreografie të caktuar të yllit të estradës. Kjo valle e veçantë u kujtoi shumë njerëzve një ceremoni pagane të shekujve të kaluar.

Pas këtij emisioni ka ndodhur diçka e çuditshme, një tërmet me magnitudë 2.3 ballë, ndoshta nga lëkundjet e spektatorëve. Megjithatë, më e çuditshmja nga të gjitha ishte amnezia masive që pasoi. Shumë prej atyre që ishin në koncert pohuan se e kishin harruar plotësisht një pjesë të performancës live. Nëse do të kishte një ose dy që e denoncuan, mediat ndërkombëtare nuk do t’u referoheshin psikologëve për të shpjeguar shkencërisht këtë fenomen. E gjithë kjo ndodhi për shkak të koncertit dhe ngarkesës emocionale të spektatorëve që dëshironin shumë ta shihnin personalisht Swift-in, u përgjigjën ekspertët.

Fytyra e saj “djallëzore” madje u bë virale, një foto nga e njëjta performancë. Shumë izoluan një moment specifik nga koha kur Swift po këndonte. Me sa duket, të ndikuar nga mënyra se si demonët portretizohen në thrillerë të ndryshëm, ata menduan se grimasa e Swift “është demonike”. Në një nga videot që madje janë publikuar, zëri i AI që flet në sfond thotë “kjo është arsyeja pse unë besoj se Taylor Swift është vrarë dhe klonuar” duke i çuar bestytnitë e Taylor Swift në një nivel tjetër.

Versioni mbizotërues deri më sot për teoricienët e konspiracionit është se këngëtarja fituese e çmimeve me rekordet dhe koncertet më komerciale në vitet e fundit nuk është në fakt Taylor Swift, por një klon i LaVey. Në Twitter nuk reshtin së theksuari ngjashmëritë mes dy femrave edhe sot e kësaj dite. Nuk janë të paktë ata që shprehin zhgënjimin e tyre, duke menduar se këngëtarja më e njohur në Amerikë për momentin, arriti majat sepse i “shiti shpirtin shejtanit”.

Shikoni disa nga postimet

What are the chances Taylor Swift looks identical to the daughter of the man who started the church of Satan, Anton Lavey? Now she is super dark with all her music and videos!

She’s a spell caster, a witch. So the most famous singer in all of the US right now didn’t have to sell… pic.twitter.com/RXIBRSH1rx

— mastercruzer (@master_cruzer) July 18, 2023