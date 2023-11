VIDEO/ Nuk përmbahet zyrtari kroat, puthja e kryediplomates gjermane në takimin e ministrave të BE-së shkakton indinjatë në rrjet

Ministri i Jashtëm i Kroacisë shkaktoi polemika duke e përshëndetur me një puthje homologen e tij gjermane në një takim të ministrave të BE-së në Berlin të enjten. Gordan Grlić-Radman shtrëngoi dorën me ministren e Jashtme gjermane Annalena Baerbock, më pas u përkul përpara për ta puthur.

Ai është kritikuar në disa raporte të mediave kroate ndërsa aktivistja për të drejtat e grave Rada Boriç e përshkruan incidentin si “shumë të papërshtatshëm”. Z. Grliq-Radman e mbrojti momentin si një “qasje e ngrohtë, njerëzore ndaj një kolegu”.

Ai tha se ishte “ndoshta një moment i vështirë”. “Nëse dikush pa diçka të keqe në të, atëherë i kërkoj falje kujtdo që e ka marrë në këtë mënyrë.” Për shkak të vonesës së avionit të tij, ai e pa Baerbock-un vetëm në “fotografinë familjare” në të cilën të gjithë ministrat e BE-së u mblodhën për të pozuar së bashku, vazhdoi Radman.

“Nuk e di cili ishte problemi. nuk e pashë; Nuk isha në dijeni. Ne gjithmonë përshëndesim njëri-tjetrin ngrohtësisht. Është një ndërveprim i ngrohtë njerëzor mes kolegëve”, shtoi ai. Pamjet video të incidentit kishin treguan Radman duke u përpjekur të puthte Baerbock ndërsa po bëhej “fotoja familjare”.

Zonja Baerbock nuk ka komentuar deri më tani.

