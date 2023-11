VIDEO/ Tri pikë me vuajtje, Inter fiton 1-2 me Atalantën dhe mban kreun e Serie A

Në “Geuiss” të Bergamos, Atalanta vendase humbi 1-2 me Interin. Miqtë e Inzaghit vuajtën, por në fund dolën me pikë të plota nga një transfertë e vështirë, duke bërë që edhe këtë javë të jenë në krye të renditjes. U desh minuta e 40-të e ndeshjes që Calhanoglu të tregohej i saktë nga 11 metra, për t’i dhënë epërsinë miqve.









Në pjesën e dytë perla e Martinez në të 57 minutë i dha qetësinë Interit, para se Scamacca në të 61′ të rihapte gjithçka. Edhe pse në fushë u fut Muriel, Atalanta me rastet e krijuara nuk ia doli të shënonte golin e barazimit. Te Inter në minutën e 86-të u fut edhe Asllani, që zuri vendin e Calhanoglu. Me 28 pikë, Interi kryeson renditjen, ndjekur nga Juventus me 23. Atalanta me 19 pikë qëndron në vendin e pestë.