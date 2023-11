Barbra Streisand/ Autobiografia e saj ndriçon disa nga momentet më të rëndësishme të një idhulli të pakapërcyeshëm

Është shumë paradoksale që Barbra Streisand- it iu desh të shuante qiriun e 81-të në tortën e saj të ditëlindjes – gjithmonë së bashku me Shirley MacLaine, me të cilën ajo është e lidhur nga shumë vite miqësi dhe e njëjta datëlindje – për të vendosur ta ndajë me miliona fansa nëpër botë kujtimet e saj. Dhe është paradoksale po të kihet parasysh se njerëz të tjerë të famshëm, të cilët nuk i afrohen as thoit të saj të manikuar në famë dhe në vepër jetësore, kanë arritur të shkruajnë dy-tre autobiografi pa mbushur as 40 vjeç. Streisand, megjithatë, nuk ishte kurrë si të tjerët.









Në vitin 1984, Jackie Kennedy-Onassis kishte mbjellë farën e parë për idenë që do të piqte për katër dekada brenda saj, përpara se të arrijmë te filmi tashmë i shumëpritur “My name is Barbra”, i cili do të dalë më 7 nëntor si libër, e-libër dhe libër audio nga Botimet Penguin. Si redaktore librash për shtëpinë botuese Doubleday, Jackie kishte sugjeruar më pas të dukshmen: të shkruante autobiografinë e saj. Streisand ishte 42 vjeçe, e famshme thuajse që në hapat e saj të parë, me një jetë të pasur dashurie dhe një vepër tashmë të vlerësuar si aktore, regjisore dhe këngëtare.

Por ajo e kishte refuzuar idenë sepse mendonte se ishte ende shumë e re dhe se kishte shumë projekte të tjera për t’i ofruar audiencës së saj përpara se t’i kthente fotografitë e jetës së saj në lexim popullor. Megjithatë, ajo filloi të mbante shënime dhe të bënte ditar, gjithmonë me shkrim dore, sepse një nga gjërat që nuk donte të mësonte kurrë ishte të shtypte. Ky ishte reagimi i saj ndaj pritshmërive të ulëta të nënës për të ardhmen e saj. “Kur isha e vogël, mamaja këmbënguli që të bëhesha sekretare. Ajo ishte absolutisht e sigurt që nuk mund të bëja asgjë më të mirë në jetën time”, thotë ajo në intervistën e saj të fundit për “Vanity Fair” tetor, e cila pret kopertinën më të re dhe sigurisht jo të fundit në karrierën e saj.

Nëna e saj jetoi deri në moshën 92 vjeçare për të kuptuar në çdo mënyrë të mundshme dhe të pamundur se sa fatkeq ishte parashikimi i saj. Barbra Streisand u bë ylli më i madh amerikan, e vetmja që ka arritur të hyjë në kategorinë e artë EGOT, pasi ka fituar më shumë se një herë çmimet më të lakmuara në të gjitha kategoritë (Emmy, Grammy, Oscar, Tony, Golden Globe, Peabody Awards dhe gjysmë dhjetëra vlerësime të tjera të mëdha), ajo është artistja më e shitur e regjistrimeve të shekullit të 20-të – më shumë se 68 milionë fansa të muzikës në mbarë botën i kanë ato të dukshme në raftet e tyre të diskografive – dhe i ka vënë emrin një trëndafili. Barbara Streisand mund të ishte çdo gjë, veçse sekretare. Ajo mund të bëhet një legjendë e gjallë. Pikërisht ajo që ndodhi.

Jeta e saj emocionuese filloi më 24 prill 1942 në Brooklyn. Barbra Joan Streisand ishte një nga dy fëmijët në një familje të klasës së mesme me rrënjë hebreje-austriake. Babai i saj, Emmanuel Streisand, një mësues i shkollës së mesme, vdiq kur Barbara – për miqtë e Babs – ishte vetëm 15 muajshe. Nëna e Diana Kidd, megjithëse kishte një zë të mrekullueshëm dhe ishte marrë me këngë si amatore në rininë e saj, përfundimisht ishte vendosur për një punë si sekretare. Ajo ishte vazhdimisht e pakënaqur, një grua që nuk ishte e kënaqur kurrë me asgjë. Babs mësoi të mbështetej në forcën e saj dhe mbylli veshët ndaj komenteve të hidhura të nënës.

Që në moshën 13-vjeçare ajo e dinte se donte të bëhej aktore. Ideja për t’u marrë me këngën nuk i ka shkuar kurrë në mendje. “Kur isha në shkollë të mesme, askujt nuk i bënte përshtypje zëri im.

As unë”, thotë ajo në një nga faqet e “Unë quhem Barbra”. Por ky zë përfundimisht do të hapte dyert për një karrierë për të cilën fjala “brilante” është mjaft e varfër për t’u përshkruar. Në moshën 18-vjeçare, ajo hyri në një konkurs talentesh duke interpretuar këngën “A Sleeping Bee”. Sigurisht që ajo fitoi dhe çmimi ishte një kontratë dy-javore për të performuar në një klub në Rrugën 8, Bon Soir. Suksesi ishte i menjëhershëm dhe paraqitjet u shumëfishuan. Ajo shkruan në kujtimet e saj: “Nuk kisha qenë kurrë në një klub nate derisa këndova në një të tillë”. Diku aty ajo vendosi të hiqte alfa e mesme nga emri i saj dhe të prezantohej si Barbara sepse donte të ishte unike.

Në fakt, “alfa” ishte e vetmja ndërhyrje që ajo ka bërë për çdo gjë që ka lidhje me pamjen apo identitetin e saj. Streisand kurrë nuk u ngatërrua me hundën apo dhëmbët e saj, kurrë nuk u përpoq të ishte një kukull tjetër e Hollivudit. Papërsosmëritë e saj u bënë marka e saj tregtare. Ajo ishte gjithmonë shëmtia simpatike, megjithëse në fund ndoshta mbizotëroi mbiemri “simpatik”. Por në atë kohë, kur ajo shkoi në audicionin e saj të parë të filmit, dhe ndërkohë që ishte tashmë një yll në rritje në skenën muzikore të Nju Jorkut, producentët ishin të zhgënjyer me pamjen e saj. “Vesh rroba të lira dhe fytyra e saj është e shëmtuar”, ishte mendimi i tyre i parë. E dyta ishte se ajo këndonte bukur.

Filmi ishte muzikali Funny Girl, i cili e bëri Streisand-in një yll të menjëhershëm dhe i dha asaj Oskarin e parë për performancën e saj në 1969. Ajo do ta fitonte atë të radhës në 1977 për këngën më të mirë origjinale për A Star Is Born.

Streisand ka gjithsej pesë nominime për statujat e arta, por fansat e saj të shumtë ende e konsiderojnë si një mbikëqyrje të madhe nga anëtarët e Akademisë që ajo nuk u nominua as për regjinë e saj të filmit Yentl të vitit 1983, homazhi i saj në Holokaust, në të cilin ajo kishte marrë përsipër regjinë, skenarin, kolonën zanore dhe rolin kryesor. Të paktën ajo fitoi një Golden Globe për regjinë e saj – në fakt, ajo ishte drejtoresha e parë femër në historinë e institucionit që mori atë trofe në shtëpi.

Për të gjitha ato arritje, përparime, filma që ajo ka bërë ose do të dëshironte të bënte, dhe këngë që ajo ka interpretuar para miliona fansave në qindra shfaqjet e saj live dhe turnetë botërore, Streisand ka një arsye për të thënë në 992 faqet e “Emri im është Barbra”. Por ajo nuk flet vetëm për karrierën e saj. Një nga kapitujt e librit titullohet “Brando” dhe i kushtohet Marlonit të madh, të cilin Barbra e konsideron aktorin më të mirë që ka ecur ndonjëherë në planet. “Çdo projekt që kam pasur ndonjëherë në mendje, mendimi im i parë ishte gjithmonë, ‘A do të ishte Brando në këtë?'”

Streisand përshkruan gjallërisht një takim që ata patën në një festë në vitin 1966, ku ylli i kishte kërkuar asaj të bënte seks (duke përdorur një term shumë më pak elegant) ndërsa gruaja e tij endej në një dhomë ngjitur. Barbara e kishte refuzuar propozimin, por ata mbetën miq të ngushtë deri në fund të jetës së Brandos. Dy vjet më vonë, kur do të dilte “Funny Girl”, ai e thërriste për t’i thënë se çfarë mendonte për filmin: “Ishe shumë e mirë, por a ishe vërtet qesharake?”

Në librin e saj, Streisand i kushton disa paragrafë edhe bashkëshortit të saj, aktorit James Brolin, me të cilin këtë vit plotësoi 27 vite jetë harmonike së bashku. “Ai është një dëgjues i mrekullueshëm dhe një fans i përkushtuar. Ai vjen në të gjitha koncertet e mia pa bujë dhe nuk ka shfaqur kurrë një gjurmë konkurrence profesionale”. Dhe si mund të konkurrosh me një legjendë të gjallë? Ajo përmend gjithashtu kryeministrin kanadez Pierre Trudeau, me të cilin ajo pati një lidhje kur ajo ishte 27 vjeçe dhe ai 50 vjeç, duke e përshkruar atë si “një burrë me stil, por edhe një shpirt aq të lirë sa mund të hynte në Parlament me sandalet e tij”.

Brolin dhe Trudeau nuk ishin burrat e vetëm që kaluan në jetën e saj. Aktori Elliott Gould ishte shoku i saj i dhomës në një apartament të vogël në Nju Jork në fillim të viteve 60, kur të dy hodhën hapat e tyre të parë. Më vonë ai do të bëhej burri i saj i parë dhe babai i djalit të saj të vetëm, Jason Gould. Ish parukierja dhe më vonë producenti John Peters dhe trashëgimtari i akullores Baskin-Robins, Richard Baskin, ishin dy partnerët me të cilët ajo ndau pamjet e botës dhe të njëjtën shtëpi për disa vite. Dhe sigurisht që ka një listë të pafund lidhjesh të konfirmuara dhe të përfolura, duke filluar nga Andre Agassi, Ryan Reynolds, Don Johnson, Omar Sharif, Kris Kristofferson dhe Clint Eastwood e deri te Bill Clinton, tani Mbreti Charles dhe Dodi Fayed. Asnjëra prej tyre nuk ishte shqetësuar ndonjëherë nga hunda e saj e madhe.

Barbra Streisand më në fund vendosi të shkruante kujtimet e saj sepse kishte kohë të lirë në dispozicion pas dy projekteve që nuk u realizuan. Paradoksale gjithashtu, por edhe legjendat e gjalla mund të dëgjojnë “jo”-në e producentëve. Por kush është Streisand gjithsesi? “Unë jam e thjeshtë, komplekse, bujare, egoiste, jo tërheqëse, e bukur, dembele, dinamike”. Dhe emri i saj është Barbara.