Mësohen 13 nga 32 ekipet e Super Botërorit të Klubeve 2025, vetëm 2 skuadra mund të jenë nga 1 shtet

Super-Botërori i klubeve 2025 po merr formë pak nga pak. Fitorja e Fluminense në finalen e Libertadores 2023 kundër Boca Juniors vërteton skuadrën braziliane në Kupën e parë të Botës me 32 ekipe që FIFA do të organizojë në tokën amerikane në verën e vitit 2025.









Fluminense zë vendin e tretë që FIFA u jep katër fituesve të Copa Libertadores në periudhën 2021-2024. Pas Palmeiras (2021); Flamengo (2022) dhe tani Fluminense, ka mbetur edhe një vend për fituesin e edicionit të ardhshëm. Me prezencën e kampionit brazilian, tashmë janë 13 skuadra që kanë një vend fiks për në Super-Botëror.

Nga ana evropiane, tashmë janë kualifikuar tre skuadrat fituese të Ligës së Kampionëve të fundit: Chelsea (2021); Real Madrid (2022) dhe Manchester City (2023). Mungojnë kampioni i Ligës së Kampionëve të 2024-ës dhe tetë më të mirat në renditjen e UEFA-s nga katër vitet e fundit (2021-2024), por gjithmonë me kufirin e dy klubeve për shtet.

Nga sot, me anë të renditjes, asnjë klub anglez nuk mund të jetë më atje nëse nuk fiton Ligën e Kampionëve këtë sezon. Pjesa tjetër e klubeve tashmë të sigurta për të luajtur turneun e parë në Shtetet e Bashkuara janë: Al Hilal (Arabia Saudite); Urawa Red Diamonds (Japoni); Al Ahly (Egjipt); Wydad Casablanca (Marok); Monterrey Mexico); Seattle Sounders (SHBA) dhe León (Meksikë).

Kupa e Botës për Klube 2023 – Triumfi i Fuminense të Marcelos përcakton edhe shortin përfundimtar të Kupës së Botës për Klube 2023 që do të luhet mes 12 dhe 22 dhjetorit në tokat saudite.

Fluminense do të debutojë me fituesin e dy raundeve në gjysmëfinale më 18 dhjetor. Fituesi i Al Ittihad-Auckland City (12 dhjetor) do të përballet me Al Ahly egjiptian (15 dhjetor). Dhe nga ana tjetër, kushdo që do të fitojë këtë, do të jetë rivali i atyre nga Diniz për të kaluar në finalen e madhe.

Në anën tjetër të shortit, Manchester City do të përballet në gjysmëfinale me fituesin e ndeshjes mes León de México dhe Urawa Red Diamonds (Japoni).