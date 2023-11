Një fillim ëndrrash për Interin, sprint si me Mourinhon dhe Conten

Fitorja e bukur ndaj Atalantës vërtetoi momentin e artë për Interin e Simone Inzaghit. Në Bergamo, zikaltrit shënuan fitoren e tretë radhazi, të nëntën në njëmbëdhjetë ditët e para të Serisë A. Deri më tani ata kanë marrë në shtëpi 28 nga 33 pikët në dispozicion, një start me sprint që nuk është parë prej vitesh.









I fundit për ta bërë këtë ishte Antonio Conte në vitin e tij të parë në Milano (sezoni 2019/20) dhe para tij José Mourinho në sezonin e tripletës (2009/10). Në epokën e tri pikëve, në realitet, më i miri nga të gjithë është Luciano Spalletti (29 u fituan në 11 javët e para në 2017/18).

Ajo që ka rëndësi është se Inzaghi mund të gëzojë një ekip të shëndetshëm (lëndimi i Pavard mbetet për t’u vlerësuar), solid, konkret dhe i bukur për t’u parë. Interi luan futboll modern dhe agresiv, krijon shumë dhe pëson shumë pak për kundërshtarët.

Ka sulmin dhe mbrojtjen më të mirë të turneut dhe gjithashtu në Ligën e Kampionëve ka mundur ta vendosë grupin menjëherë në rrugën e duhur. Në Bergamo, pas një fillimi disi të përpjetë, arriti të godasë në momentin e duhur, siguroi rezultatin në pjesën e dytë dhe më pas mundi të kontrollonte me nivelin e duhur të frikës edhe pas golit të Scamacca-s, pa rrezikuar asnjëherë shumë.

Në të gjitha këto, edhe një herë, ishte ylli i Lautaro Martinez ai që shkëlqeu mbi të gjitha: pak i mërzitshëm në 45 minutat e para, por i aftë për të marrë skuadrën mbi supe në pjesën e dytë dhe për t’i lejuar ata të vendosin fitoren. Akull me një kryevepër gol të tij. Janë 12 në 11 javë, dyfishi i atyre që e ndjekin në top golashënuesit (Osimhen dhe Giroud, në 6).

Numra që Interi nuk i ka parë që nga sezoni 1958/59, kur Angelillo shënoi 19 në 11 javët e para (më vonë e mbylli me 33). Në vitin kalendarik vetëm Harry Kane shënon më shumë.

Të dhënat ndonjëherë nuk thonë gjithçka, por në këtë rast vërtetojnë momentin e jashtëzakonshëm të Demit nga Bahía Blanca, i cili në moshën 26-vjeçare është tashmë prej disa kohësh lideri i padiskutueshëm i skuadrës dhe që këtë sezon duket se synon të rrisë shiritin me tutje.

Ndërkohë që pret Fiorentina-Juventus, Interi mund të shijojë këtë miniarratisje të parë dhe të shikojë me besim ciklin tjetër të ndeshjeve, i cili përfshin një triptik të ndeshjeve emocionuese jashtë fushe në Serinë A.

Pasi priti Frosinone, duke u kthyer nga pushimi, do të jetë përplasja direkte me bardhezinjtë në Torino, më pas ajo me Napolin në “Maradona” dhe në fund (pas Udineses) ajo me Lazion në Olimpico. Një muaj e gjysmë për të vazhduar garën dhe për të dërguar një mesazh të qartë për të gjithë rivalët potencialë për kampionatin.