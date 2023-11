Shpëtohet me helikopter delja më e vetmuar e Britanisë së Madhe, mbeti e bllokuar prej dy vitesh

Delja më e vetmuar e Britanisë është shpëtuar nga një breg i largët në malësitë skoceze ku ishte bllokuar për dy vjet. Delja, e quajtur tani Fiona, ishte skalitur duke jetuar në këmbët e disa shkëmbinjve në Cromarty Firth.









Një organizatë bamirëse për mirëqenien e kafshëve kishte thënë më parë se çdo përpjekje për ta shpëtuar atë do të ishte “tepër komplekse”. Megjithatë, një grup prej pesë burrash arriti ta çonte atë në një shpat të pjerrët dhe tha se ajo mbeti në gjendje të shkëlqyer shëndetësore.

Ata planifikojnë të qethin para se ta dorëzojnë në një fermë. Misioni i shpëtimit u organizua nga Cammy Wilson, një qethëse delesh nga Ayrshire, pasi pa mbulimin mediatik të gjendjes së deles. Z. Wilson, e cila është gjithashtu prezantues në programin Landward të BBC-së, organizoi shpëtimin së bashku me katër të tjerë.

Duke folur në videon e postuar në Facebook, ai tha: “Ne kemi ardhur këtu me disa pajisje të rënda dhe e kemi ngritur këtë dele nga një shpat tepër i pjerrët. “Ajo do të shkojë në një vend shumë të veçantë që shumë prej jush e njihni shumë mirë, ku do të keni mundësi ta shihni pothuajse çdo ditë.”

“Fatmirësisht delja është në gjendje të mirë trupore, përveçse ka nevojë të qethet. Ajo tani do të dërgohet në një shtëpi të specializuar brenda Skocisë për të pushuar dhe rikuperuar.” Delet u bënë tituj kombëtarë pasi një kajaker e fotografoi dhe ndau shqetësimet për mirëqenien e saj.