Skenarët e një krize globale të likuiditetit në dollarë (shtrydhja e dollarit) dhe vrima e zezë e tregut “Eurodollar”!

Kërkesa globale për dollarë po rritet ndërsa oferta tkurret pasi Rezerva Federale e SHBA ka lëvizur për të rritur normat e interesit dhe për të ‘braktisur’ lehtësimin monetar në favor të shtrëngimit monetar.









A mund të krijojë kjo situatë kushte “shtrydhjeje” për monedhën amerikane? Dhe çfarë do të thotë kjo për tregun “Eurodollar”?

Disa analistë, duke përfshirë Jeff Snyder, Brent Johnson të Santiago Capital dhe grekun Michalis Nicoletos parashikojnë se kushtet e reja do të çojnë në mungesa të dollarit amerikan që mund të krijojnë një krizë globale likuiditeti dhe se kjo prirje do të bëhet më e dukshme në muajt e ardhshëm.

«Οι ΗΠΑ έχουν ένα ισχυρότατο όπλο το οποίο δεν μπορεί να πολεμήσει κανένας, το αμερικανό δολάριο #USD . Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι ΗΠΑ είναι να στραγγίξουν τον κόσμο από δολάρια. Αυτό έχουν αρχίσει ήδη να το κάνουν.

Πρώτα από την αύξηση των επιτοκίων, μετά με την… https://t.co/K8JOsvPrEg — Kostas Stoupas (@kstoupas) November 4, 2023

Ky është përfundimi i një studimi analitik të analistit, këshilltarit të investimeve dhe menaxherit të fondeve për shumë vite, Michalis Nicoletou, me titull “Kronika e një “kullimi” të ardhshëm të likuiditetit në dollarë”.

Nicoletos thekson se ndryshimet e fundit në strategjinë ekonomike të SHBA-së po përshpejtojnë mungesën e dollarëve amerikanë në shkallë globale – një tendencë që edhe pse tashmë e dukshme, pritet të shfaqet më e dukshme në muajt në vijim, pasi ndikimi i këtyre politikave është zakonisht ndihet me vonesë kohore.

Ai parashikon gjithashtu se nëse kursi aktual i politikës amerikane vazhdon, likuiditete të rënda të dollarit amerikan do të shfaqen, me gjasë ndërkombëtarisht, duke e çuar çmimin e dollarit amerikan shumë më lart. Ne jemi – thekson ai – dëshmitarë të politikave që në mënyrë efektive riatdhesojnë dollarët amerikanë për të financuar deficitet e brendshme në rritje, një mekanizëm që mund të përkeqësojë presionet ekonomike për vendet që varen nga tepricat e llogarisë korente, si Kina mbi të gjitha, si dhe ato të ngarkuara me rritjen e borxhit të SHBA.

Dollari prapa 90% të blerjes dhe shitjes

Studimi analizon rëndësinë e monedhës amerikane për transaksionet ndërkombëtare, pasi sipas një raporti të BIS (dhjetor 2022), ndërkohë që transaksionet ndërkombëtare kryhen në më shumë se 50 monedha, transaksionet e këmbimit valutor zhvillohen vetëm në disa monedha kryesore. Pothuajse 80% e të gjithë tregtimit të këmbimit valutor zhvillohet në pesë qendrat e tregtimit valutor. Qarkullimi mesatar ditor i dollarëve amerikanë në njërën anë të tregtisë ishte 6.6 trilion dollarë – 14% më shumë nga 5.8 trilion dollarë në 2019, sipas ndryshimit në qarkullimin total. Kjo do të thotë se dollari amerikan ishte në njërën anë të 90% të të gjitha tregtive valutore.

Nicoletos analizon gjithashtu se yield-et e thesarit të SHBA janë bërë më tërheqëse se normat e depozitave, sepse bankat nuk mund të rrisin normat e depozitave aq shpejt, kështu që paratë në mbarë botën kanë rrjedhur në MMF-të e Fondeve të Tregut të Parasë, të cilat investojnë në letra me vlerë të borxhit afatshkurtër si bonot e thesarit të SHBA. Si rezultat, depozitat globale në dollarë amerikanë filluan të largohen nga sistemi bankar global dhe të shkojnë në MMF. Kjo shkaktoi dy çështje: a) krijoi një problem likuiditeti për bankat, të huaja dhe vendase, të cilat mund të detyrohen të shesin thesaret e SHBA-së me humbje (pasi çmimet e tyre kanë rënë për shkak të rritjes së normave të interesit) dhe b) ajo thahet më tej në nivel global, likuiditet në USD pasi të gjithë nxituan të blinin MMF për të përfituar nga diferenca e normave të interesit.

“Çelësi”, sipas Nicoletos, është se FED ka vënë në dispozicion të bankave amerikane BTFP-në (Programi i financimit me afat bankar), me të cilin u siguron likuiditet institucioneve të kreditit të kualifikuara, kundrejt depozitimit të obligacioneve amerikane si kolateral, në të cilat ajo nuk është e mundur “prerja e flokëve” edhe nëse çmimi i tyre në treg ka rënë, siç është tani për shkak të rritjes së normave të interesit.

Në këtë mënyrë, SHBA-ja u sigurua të mbronte bankat tregtare amerikane duke pranuar bonot e thesarit amerikan si kolateral me vlerë nominale. Pra, edhe nëse obligacionet tregtohen me 90 dhe një bankë amerikane duhet t’i shesë ato me një humbje të madhe për arsye likuiditeti, nuk do të duhet më.

Megjithatë, ky lehtësi nuk vlen për institucionet e kreditit pa operacione në SHBA dhe kjo krijon një rrezik të shtuar për tregun e “Eurodollar”

“Eurodollari”

Tregu Eurodollar është një treg financiar global në të cilin dollarët amerikanë depozitohen, merren hua dhe tregtohen jashtë Shteteve të Bashkuara. Pavarësisht nga emri i tij, përkufizimi i zakonshëm i një Eurodollar është çdo dollar amerikan i depozituar në një bankë jashtë Shteteve të Bashkuara (jo vetëm Evropës). Është një treg i decentralizuar, që do të thotë se nuk rregullohet nga asnjë agjenci qeveritare.

Tregu Eurodollar filloi në fund të viteve 1950 dhe në fillim të viteve 1960 kur bankat ruse filluan të mbanin dollarë amerikanë në bankat evropiane. Ata e bënë këtë për të shmangur rregullat e SHBA për mënyrën se si paratë mund të lëviznin brenda dhe jashtë vendit. Në vitet 1970 dhe 1980, tregu u përhap për shkak se bankave dhe bizneseve “pëlqenin” normat më të larta të interesit dhe më pak rregullore në krahasim me SHBA.

Gjatë periudhës së marrëveshjes së Bretton Woods, e cila u përpoq të mbante vlerën e dollarit amerikan dhe paundit britanik brenda një diapazoni të caktuar çmimesh, blerja e eurodollarëve u bë një mënyrë për bankat për të anashkaluar rregullat që ishin vendosur.

Ekonomisti i njohur Milton Friedman zbuloi se lëvizja e dollarëve amerikanë jashtë vendit për kthime më të mira krijoi një ofertë të re monetare jashtë SHBA-së. Kjo rritje ndalon vetëm kur bankave u mbarojnë paratë për të dhënë hua, shpesh për shkak të rregullave se sa kapital duhet të mbajnë si rezervë.

Sot, tregu Eurodollar përdoret nga një gamë e gjerë pjesëmarrësish, duke përfshirë banka, biznese, qeveri dhe individë. Është një pjesë jetike e sistemit financiar global, duke siguruar një burim likuiditeti dhe financimi për tregtinë dhe investimet ndërkombëtare.

BIS vlerëson se tregu Eurodollar përfaqëson mbi 40% të tregut global të këmbimit valutor OTC dhe mbi 20% të tregut global të derivateve. Kjo e bën tregun e Eurodollarit një nga tregjet financiare më të mëdha dhe më të rëndësishme në botë.

Burime të ndryshme e vlerësojnë atë nga 5 trilion dollarë deri në 20 trilion dollarë.

Rreziku i madh

Interesi dhe rreziku i madh që Nicoletos vë në dukje në studimin e tij është se të gjitha ato institucione bankare (jo nga SHBA) që janë pjesë e tregut Eurodollar dhe që kanë marrë pjesë në këtë proces nuk përfshihen në juridiksionet që mbulohen me marrëveshjet e swap-it për të siguruar likuiditet në dollarë që FED ka lidhur, as nuk mbrohen nga Programi i Financimit Afat Bankar (BTFP), kështu që në rast se në fakt ndodh shtrydhja e dollarit, një pjesë e madhe e këtij tregu nuk do të ketë mbulim nga marrëveshjet e lidhura nga FED.

Rezerva Federale ka hyrë në marrëveshje për krijimin e linjave të shkëmbimit të likuiditetit të bankës qendrore me gjashtë banka qendrore të huaja. Këto janë Banka e Kanadasë, Banka e Anglisë, Banka Qendrore Evropiane, Banka e Japonisë, Banka Kombëtare e Zvicrës dhe Banka e Meksikës sipas marrëveshjes NAFA.

Gjatë krizës financiare të vitit 2007, linjat e shkëmbimit të Rezervës Federale u treguan të dobishme në adresimin e krizës.

Nëse ndodh një krizë globale likuiditeti, siç ndodhi në vitin 2007, vetëm gjashtë banka qendrore tani kanë një linjë shkëmbimi me FED për të siguruar likuiditet në dollarë amerikanë.

Burimi: Protothema.gr