Vesa Vllasaliu shokon banorët e BBVK, rrëfen bisedën me babain e Mërgim Berishës: Të rrah, futem në burg dhe pasi dal të rrah sërish!

Vesa Vllasaliu, pasi ka tregoi publikisht historinë sesi shoqja e saj e ngushtë i mori të dashurin, futbollistin Mërgim Berisha, tashmë, në Big Brother Vip Kosova, ajo ka rrëfyer të tjera detaje nga marrëdhënia me prindërit e tij.









Ndërsa po fliste mbrëmë vonë me banorët, ajo ka treguar se ka pasur marrëdhënie të tensionuara.

Sipas Vesës ata nuk e donin dhe ndër të tjera ajo ka rrëfyer dhe një bisedë me të atin e Berishës, ku është folur për dhunën.

“Kam pasur një jetë të mirë, e kam dhe hala më mirë. Unë e kam dashur shumë dhe pse familja e tij s’më kanë dashur sepse isha e shkolluar. Ata asnjëri. E kam pasur shpinën e fortë, babi më ka përkrahur në çdo hap. Ata më kanë ofenduar non stop. Kanë menduar se unë nuk i kam treguar babit, e unë gjithmonë i kam treguar. Për shembull, një situatë ishte, më e keqja kur më ka pyetur babi vet; ‘çfarë kishe bërë nëse do të kishte rrahur dikush?’ I thashë ‘kisha thirrur policinë’. Edhe ma ka bërë, ‘ani ça kisha bërë, të rrah, vjen policia më merr më fut në burg, dal prapë dhe të rrah’”, rrëfeu Vesa.

Më tej ajo tregon sesi kuptoi se marrëdhënia me futbollistin po ftohej.

“Jam zënë shumë me ta dhe nuk kam folur më. Situata ka qenë shkurt. Familja e vetë ka dashtë me ardh në Turqi, dhe i kanë thënë ‘nëse Vesa është në shpi, nuk vijmë’. Kaq shumë më ka dhimbt, i kam thënë; le të vijnë në Turqi, unë fle në hotel dhe shkoj për Kosovë. I kam thënë se kam prit që të më thotë rri se kjo është shtëpia jote. Por më ka thënë, faleminderit. Kam shkuar në aeroport, kam ndenjur 24 orë në hotel te aeroporti dhe kam shkuar në Kosovë. Atë ditë që kam rregulluar gjërat, kam mbyll derën ku kisha fustanet e nusërisë me çelës dhe kam ikur.

Kur i ktheva nuk ishte te shtëpia. Shkova te lavanderia, kur e pashë dera e fustave hapur. Kur pashë që më ishin prekur teshat, i kam fotografuar dhe ia kam çuar fotot babit. Ai nuk donte ta pranonte dhe më tha ‘ka pasur qejf’.

Dy muaj më vonë erdhi vëllai im dhe dy shoqet e mia, ndërsa atij dy shokë. Me mua nuk rrinte fare. Shkuan shoqet, shkoi vëllai, ai rrinte me shokët deri në 4 të mëngjesit. Ata vinin çdo muaj rrinin dy tre javë”, treagoi Vesa.