Vrasja e shqiptarit në Itali, dyshohet për shkaqe xhelozie, merret në pyetje e dashura

Policia po pyet disa persona si dëshmitarë, të vrasjes me armë zjarri të 34 vjeçarit shqiptar Klaudio Myrtaj në Vernante, në zonën e Cueno në Itali. Sipas La Stampa, hetuesit dyshojnë se vrasja ka ndodhur për motive xhelozie. Mes personave të marrë në pyetje është edhe e dashura e 34-vjeçarit.









Shqiptari kishte shkuar në Itali para dy vitesh dhe punonte për ndërtimin e rrugëve. Herë pas here bashkëpunonte edhe me një zejtar të zonës në Cuneo.

