Zelenskyy: Lufta me Rusinë nuk është një ngërç!

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy hodhi poshtë të dielën premisën se lufta me Rusinë ka arritur në një ngërç.









“Unë besoj se sot, me të vërtetë, situata është e vështirë, nuk mendoj se ky është një ngërç”, i tha Zelenskyy Kristen Welker të NBC-së në “Meet The Press”, përmes një përkthyesi. … “Ata menduan se do të na matnin, por kjo nuk ndodhi”.

Komentet e Zelenskyy bien ndesh me një gjeneral të lartë ukrainas, i cili i tha The Economist se “Ashtu si në Luftën e Parë Botërore, ne kemi arritur nivelin e teknologjisë që na vë në ngërç”.

“Me shumë gjasa nuk do të ketë përparim të thellë dhe të bukur”, tha gjenerali Valery Zaluzhnyy.

Senatori Ben Cardin (D-Md.), kryetar i Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, i tha POLITICO të enjten se fjalët e Zalzuhnyy ishin “në përputhje me atë që jemi informuar” dhe “kishte shpresë se ata do të bënin më shumë përfitime”, gjatë kundërofensive të vazhdueshme të Ukrainës.

Por Zelenskyy e kundërshtoi këtë në intervistën e tij të gjerë me Welker.

Ai tha se ushtria ukrainase “po vjen me plane të ndryshme”, por është i vetëdijshëm se këto plane janë “të pamundura të bëhen pa armë, pa armë përkatëse dhe të duhura. Është fakt”.

Çështja nëse lufta ka arritur në një ngërç vjen ndërsa Kongresi po debaton për dërgimin e më shumë ndihmave ushtarake në Ukrainë, e cila është një prioritet i udhëheqësit të shumicës së Senatit Chuck Schumer dhe udhëheqësit të pakicës Mitch McConnell. Ata shpresojnë të bashkojnë fondet e Ukrainës në një marrëveshje më të gjerë që përfshin Izraelin, Tajvanin dhe kufirin e SHBA-së me Meksikën, por ata janë përballur me kundërshtimin nga Dhoma e Përfaqësuesve, e cila të enjten miratoi një projekt-ligj të pavarur të ndihmës për Izraelin prej 14.5 miliardë dollarësh.

Zelenskyy e përfundoi intervistën me një arsye të thjeshtë, pjesërisht të përgjumur se Ukraina vazhdon të luftojë: “Ne nuk jemi gati t’i japim lirinë tonë këtij terroristi, Putinit. Kjo është. Kjo është arsyeja pse ne po luftojmë. Kjo është”.