Arti në zi, ndahet nga jeta aktori i njohur

Aktori i njohur Peter White ka ndërruar jetë në moshën 86-vjeçare në shtëpinë e tij në Los Angelos.









Lajmin e konfirmoi aktorja e “All My Children”, Kathleen Noone për The Hollyëood Reporter, duke mos bërë të ditur shkakun e vdekjes.

I lindur në Neë York City, White ishte i diplomuar në Universitetin Northwestern dhe gjithashtu kishte studiuar zanatin e tij në Shkollën e Dramës Yale.

Aktori portretizoi personazhin Linc Tyler në “All My Children” të ABC në 12 episode të serialit nga 1976-2005.

White luajti rolin e Alan McCarthy në filmin “The Boys in the Band”, si në skenë ashtu edhe në filmin e vitit 1970 nga regjisori William Friedkin.