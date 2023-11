Fitore alla-shqiptare për Frozinonen, Çuni dhe Ibra i ri mposhtin Berisha-Ismajlin me supergola (VIDEO)

Sulmuesi kuqezi ka qenë një nga më të mirët në fushë, ku padyshim së bashku me sulmuesin me origjinë shqiptare, por me pasaportë gjermane, Ibrahimoviç përbënin rrezik permanent për portën e Berishës. Seria A ka gjetur Ibrahimoviçin e ri, pasi 17-vjeçari me pasaportë gjermane dha asist për Çunin dhe shënoi një eurogol. Në minutën e 86-të Kaputo shënoi për Empolin dhe dy minuta më vonë ai barazoi rezultatin, por goli u anulua për pozicion jashtëloje.